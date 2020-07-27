وزيرة التضامن: 5 مليارات جنيه سنويا لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بتوفير أكبر عدد من فرص العمل لذوي القدرات الخاصة في المجتمع.





وأضافت الدكتورة نيفين القباج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن الوزارة تتكلف 5 مليارات جنيه سنويا لدعم ذوي الإعاقة والقدرات الخاصة.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدعم المادي والنقدي المباشر لذوي الاحتياجات الخاصة يوجه لغير القادرين على العمل.





وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، أنه يتم العمل مع الشركاء في القطاع الخاص لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.





وأشارت إلي أن الرئيس السيسي أكد ضرورة ربط بيانات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية في قاعدة معلومات موحدة.