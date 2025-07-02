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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

NBA إفريقيا تختار ثنائي مصري للمشاركة في تطوير كرة السلة بلاس فيجاس

سلة افريقيا
سلة افريقيا
حسام الحارتي

أعلنت إدارة عمليات كرة السلة في الرابطة الوطنية لكرة السلة في أفريقيا NBA ودوري كرة السلة في أفريقيا BAL، اختيار الثنائي المصري وائل بدر وهيثم كامل، للمشاركة في برنامج تطوير التدريب الأفريقي لعام 2025، كونهم أفضل المدربين في القارة الأفريقية.


وسيتم ربط المدربين المشاركين بفريق من فرق NBA، وسينضمون إلى الجهاز الفني خلال دوري NBA الصيفي لعام 2025 في لاس فيجاس، نيفادا بأمريكا.

وسيشارك الثنائي وائل بدر وهيثم كامل في اجتماعات وتدريبات فريق NBA حسب تكليف من مسؤول الفريق، بالإضافة لحضور جميع مباريات دوري NBA الصيفي كجزء من الجهاز الفني للفريق، وحضور اللقاء الاجتماعي لبرنامج تطوير المدربين الأفارقة يومي 11 أو 12 يوليو.


ويعتبر وائل بدر السيد هو لاعب كرة سلة محترف سابق ومدرب حالي، مثل منتخب مصر من عام 1999 إلى عام 2014 وشغل منصب قائد الفريق في كأس العالم 2014 بإسبانيا.


وطوال مسيرته، فاز وائل بدر بثمانية ألقاب في الدوري المصري الممتاز، وستة ألقاب في كأس العرب، وحصل على جائزة أفضل لاعب عربي عام 2008.


وبعد اعتزال وائل بدر اللعب اتجه للتدريب، حيث درب أندية كبرى مثل الزمالك والجزيرة، وعمل كمدرب رئيسي للمنتخب المصري، وقاد مصر إلى كأس العالم 2023 كمدرب مساعد أول مع روي رانا، وفاز بالبطولة العربية كمدرب رئيسي في نفس العام، وأتيحت له الفرصة للمشاركة هذا العام 2025 في الدوري الصيفي مع فريق بورتلاند تريل بليزرز.

بينما يعتبر هيثم كامل مدرب كرة سلة مصري شغوف، بخبرة تزيد عن 15 عامًا في هذه اللعبة.

وحظى هيثم كامل بشرف التدريب على أعلى المستويات بما في ذلك بطولتان لأفريقيا تحت 16 عامًا للاتحاد الدولي لكرة السلة، وبطولتان لكأس العالم تحت 17 عامًا، ودوري أفريقيا لكرة السلة (BAL).


وطوال مسيرته، فاز هيثم كامل بالعديد من الألقاب من ضمنهم بطولة أفريقيا والدوري المصري الممتاز.

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