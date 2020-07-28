ضبط 542 هاربًا و 344 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بأسوان

استكملت الأجهزة الأمنية المعنية داخل نطاق محافظة أسوان حملاتها لبسط الأمن في الشارع من خلال لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على كافة أشكال الجريمة.
وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 542 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 118 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 21 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 209 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 91 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
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فى حملة بأسوان.. ضبط 618 هاربًا من أحكام وتحرير 348 مخالفة مرورية
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، و 6 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، و 10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار .
فيما تم ضبط 344 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، بجانب ضبط دراجة نارية بدون ترخيص ، وتحرير 44 مخالفة تجاوز حد السرعة ، بجانب التصالح الفورى فى 49 مخالفة تجاوز حد السرعة ، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 54 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 95 مخالفة غرامة ونش .
وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 542 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 118 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 21 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 209 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 91 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
واقرأ أيضًا :
فى حملة بأسوان.. ضبط 618 هاربًا من أحكام وتحرير 348 مخالفة مرورية
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، و 6 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، و 10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار .
فيما تم ضبط 344 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، بجانب ضبط دراجة نارية بدون ترخيص ، وتحرير 44 مخالفة تجاوز حد السرعة ، بجانب التصالح الفورى فى 49 مخالفة تجاوز حد السرعة ، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 54 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 95 مخالفة غرامة ونش .