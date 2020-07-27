فى حملة بأسوان.. ضبط 618 هاربًا من أحكام وتحرير 348 مخالفة مرورية

تواصل الأجهزة الأمنية المعنية داخل نطاق محافظة أسوان حملاتها لبسط الأمن في الشارع من خلال لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على كل أشكال الجريمة.
وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 618 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 132 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 24 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 325 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 134 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
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ضبط 468 هاربًا وتحرير 322 مخالفة مرورية بأسوان
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 19 قضية تموينية شملت 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى، و12 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار.
فيما تم ضبط 348 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر، بجانب ضبط دراجة نارية بدون ترخيص، وتحرير 36 مخالفة تجاوز حد السرعة، بجانب التصالح الفورى فى 41 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 46 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 59 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 110 مخالفات متنوعة.
وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 618 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 132 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 24 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 325 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 134 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
واقرأ أيضًا:
ضبط 468 هاربًا وتحرير 322 مخالفة مرورية بأسوان
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 19 قضية تموينية شملت 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى، و12 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار.
فيما تم ضبط 348 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر، بجانب ضبط دراجة نارية بدون ترخيص، وتحرير 36 مخالفة تجاوز حد السرعة، بجانب التصالح الفورى فى 41 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 46 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 59 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 110 مخالفات متنوعة.