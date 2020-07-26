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محافظات

محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن: توفير كافة التيسيرات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:04 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن الأسرع في تنفيذ  الإجراءات الخاصة بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية سبتمبر ، و كذا سداد نسبة أل ٢٥٪ من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة ، والتى من المقرر أن تستمر حتى ١٥ أغسطس القادم.

وقال اللواء أشرف عطية بأنه سيكون هناك إجراءات رادعة من الدولة للمخالفين بإزالة أي مباني لم يتم تقنينها ، وفى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات. 

وشدد أشرف عطية على ضرورة توفير المقرات  المناسبة لأستقبال المواطنين الراغبين في دفع رسوم التصالح سواء  بالتنظيم الجيد أو وسائل التهوية لتهيئة المناخ المناسب لانهاء الإجراءات، وكذا إقامة مظلات مؤهلة كساحات انتظار لهم.

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موجهًا إلى تشكيل لجان متابعة لذلك الملف بصفة يومية برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ وإتخاذ إجراءات مشددة فى حالة مخالفة تلك التعليمات.

وأكد اللواء أشرف عطية على الإلتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح و تحصيل الرسوم، بجانب تزويد المقر و الخزينة بموظفين اضافيين لإنجاز تلك المهام ، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم من خلال الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لحماية المترددين على مقرات الوحدات المحلية من إنتشار فيروس كورونا المستجد .
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