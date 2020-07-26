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تعليم

مجلس جامعة أسوان يعتمد إنشاء وحدة اختبارات إلكترونية .. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:31 م
جامعة اسوان
جامعة اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
ترأس الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إجتماع مجلس الجامعة عبر تقنية الفيديو كونفراس  رقم 96  الذى عقد اليوم بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات .

و أفتتح الدكتور أحمد غلاب أعمال المجلس بالترحيب بالحضور، وتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة يوليو المجيدة وبمناسبة قرب عيد الأضحي المبارك وهنىء أيضًا رئيس الجامعة مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى .

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ونعى مجلس جامعة أسوان وفاة الفريق اللواء محمد العصار وزير الدولة  للإنتاج الحربى ، ونعي المجلس أيضًا وفاة أحمد الزيات نقيب الصحفيين بالنقابة الفرعية بأسوان ومدير مكتب جريدة الوفد بأسوان .

وناقش المجلس أعمال المتابعة للأداء إمتحانات الفصل الدراسى الثانيى التى يؤديها 7 ألاف طالب بالفرق النهائية بالجامعة، 

ووافق مجلس جامعة أسوان على لائحة الدراسات العليا بكلية الآثار للعام الجامعى 2021/2020  .

وتمت الموافقة  على إنشاء وحدة الإختبارات الإلكترونية التابعة لمركز المعلومات وشبكة الإتصالات بالجامعة، كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات .

وأكد الدكتور أحمد غلاب على أهمية إتباع الإجراءات الإحترازية والإلتزام بها فى كافة إختبارات القبول لطلاب كليات العملية مع بداية العام الجامعى الجديد مثل كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية.
وشدد على سرعة إنهاء الدورات التدريبية التى تتم بالجامعة والعمل على سرعة أعمال التصحيح والرصد لإظهار النتائج فى مواعيدها المقرره حرصا على مستقبل أبناءنا الطلاب، كما منح المجلس عدد من الدرجات العلمية للدكتوراه والماجستير.
مجلس جامعة أسوان يعتمد إنشاء وحدة اختبارات إلكترونية .. صور
مجلس جامعة أسوان يعتمد إنشاء وحدة اختبارات إلكترونية .. صور
مجلس جامعة أسوان يعتمد إنشاء وحدة اختبارات إلكترونية .. صور
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