جامعة أسوان تعقد حلقة نقاشية عن التعلم الإلكترونى

قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه تم اليوم الإثنين عقد حلقة نقاشية عن التعلم الإلكترونى فى الجامعات المصرية ( الفرص والتحديات ) وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات وجامعة أسوان وهو الذى يأتي فى ظل التطور الذي تشهده الجامعات المصرية والتحول الرقمى والعمل على تطبيق منظومة التعلم الإلكترونى .





حضر الحلقة رئيس الجامعة ونواب وزير الإتصالات والمهندس ياسر كاظم مدير الإدارة العامة لنشر أدوات تكنولوجيا المعلومات بوزارة الإتصالات، والمهندسة هدى دحروج رئيس قطاع التنمية المجتمعيه بوزراة الإتصالات .





وأشار الدكتور احمد غلاب بأن الندوة تناولت الفرص والتحديات لمنظومة التعلم الإلكترونيى بالجامعات المصرية.





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فيما أشادت وزارة الإتصالات بالمجهودات التى قامت بها جامعة أسوان فى مجال التعلم الإلكترونيى مما وضع الجامعة فى مصاف الجامعات المصريه التى تطبق نظام التعلم الإلكترونى .





ووجه الدكتور أحمد غلاب خالص الشكر والتقدير لوزراة الإتصالات ممثلة فى المركز التنافسى للتعلم الإلكترونى على الدعم المستمر والكامل الذى يقدمه إلى وحدة التعلم الإلكترونى بجامعة أسوان مما كان له بالغ الأثر فى تحقيق إستراتيجة الجامعه للنهوض بمنظومة التعلم الالكترونى .





فيما أستعرض الدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات بجامعة أسوان تقرير الإنجازات التى قامت به الجامعة فى مجال التعلم الإلكترونى على مدار الثلاث اشهر الأخيرة .



