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تعليم

المستشفى الجامعى بأسوان ينفذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار .. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:19 م
مستشفى جامعة اسوان
مستشفى جامعة اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن المستشفى الجامعى بأسوان يقوم بتنفيذ المبادرة الرئاسية والعمل على الإنتهاء من قوائم الانتظار وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطن الأسوانى مع مراعاة البعد الاجتماعى فى تقديم العلاج للجميع المرضى والانتهاء من قوائم الانتظار في كافة التخصصات .


وقال الدكتور أحمد غلاب إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدولة لإنهاء قوائم الانتظار طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وضمن المبادرات الصحية التى أطلقتها الدولة حرصًا على صحة المواطن .


وأشار غلاب الى أن ذلك يأتى أيضًا فى إطار توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار بانهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية فى جميع التخصصات الطبية .


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فيما قال الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعى إننا نعمل على الإنتهاء من جميع قوائم الإنتظار بالمستشفى الحامعى والتى بدأت بالانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى قسطرة القلب.


وتابع أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات أسوان الجامعى،  والدكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفى وبمساعدة كل من الدكتور سعودى محمد الصغير والدكتور ناجح محمد محمود، حيث قام أطباء القسم بعمل قسطرة تشخيصية وعلاجية لعدد من حالات بدقة فائقة وبنجاح ، وتم حجز الحالات بقسم القلب والاوعية الدموية وبمتابعة الفريق الطبى بالمستشفى الجامعى .
المستشفى الجامعى بأسوان ينفذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار .. صور
المستشفى الجامعى بأسوان ينفذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار .. صور
المستشفى الجامعى بأسوان ينفذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار .. صور
المستشفى الجامعى بأسوان ينفذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار .. صور
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