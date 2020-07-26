المستشفى الجامعى بأسوان ينفذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار .. صور

أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن المستشفى الجامعى بأسوان يقوم بتنفيذ المبادرة الرئاسية والعمل على الإنتهاء من قوائم الانتظار وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطن الأسوانى مع مراعاة البعد الاجتماعى فى تقديم العلاج للجميع المرضى والانتهاء من قوائم الانتظار في كافة التخصصات .









وقال الدكتور أحمد غلاب إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدولة لإنهاء قوائم الانتظار طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وضمن المبادرات الصحية التى أطلقتها الدولة حرصًا على صحة المواطن .









وأشار غلاب الى أن ذلك يأتى أيضًا فى إطار توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار بانهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية فى جميع التخصصات الطبية .









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فيما قال الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعى إننا نعمل على الإنتهاء من جميع قوائم الإنتظار بالمستشفى الحامعى والتى بدأت بالانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى قسطرة القلب.







