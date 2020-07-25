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محافظات

أسوان تهيب بأصحاب طلبات التصالح سرعة سداد نسبة الـ 25٪ للاستفادة بالمزايا

السبت 25/يوليه/2020 - 07:42 م
أسوان تهيب باصحاب
أسوان تهيب باصحاب طلبات التصالح سرعة سداد نسبة الـ 25٪
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شاذلى عبد الفتاح
أهابت محافظة أسوان بأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء بسرعة سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح وذلك فى موعد غايته منتصف شهر أغسطس القادم.  

ويأتى ذلك فى ظل التسهيلات والمزايا التى تقدمها الدولة خلال هذه الفترة ومنها الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة وذلك لحين إنتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها .  

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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد طالب أصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء بسرعة سداد نسبة ألـ 25 % من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح وذلك فى موعد غايته منتصف شهر أغسطس القادم ، لافتًا إلى أنه قد تم فتح باب السداد منذ ١٥ يوليو الحالى و لمدة شهر. 

كما أكد محافظ أسوان بأنه تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء فقد تمت الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة وذلك لحين إنتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها.

وأشار المحافظ إلى أن الرسوم المالية يتنوع الحد الأقصى من قيمتها وفقًا لمكان المخالفة سواء كانت بالمدن أو القرى وتم مراعاة ذلك عند وضع اللوائح التنفيذية والكتاب الدورى من الأمانة لمجلس الوزراء بتحديد قيمة مخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية و مخالفات الردود ، وأيضًا مخالفة الزيادة فى مسطح غرف السطح ، بالإضافة إلى مخالفة بناء السطح بالكامل و تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به ، فضلًا عن مخالفات البناء بدون ترخيص بعواصم المحافظات .
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