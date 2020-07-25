أسوان تهيب بأصحاب طلبات التصالح سرعة سداد نسبة الـ 25٪ للاستفادة بالمزايا

أهابت محافظة أسوان بأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء بسرعة سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح وذلك فى موعد غايته منتصف شهر أغسطس القادم.





ويأتى ذلك فى ظل التسهيلات والمزايا التى تقدمها الدولة خلال هذه الفترة ومنها الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة وذلك لحين إنتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها .





واقرأ أيضًا:





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد طالب أصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء بسرعة سداد نسبة ألـ 25 % من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح وذلك فى موعد غايته منتصف شهر أغسطس القادم ، لافتًا إلى أنه قد تم فتح باب السداد منذ ١٥ يوليو الحالى و لمدة شهر.





كما أكد محافظ أسوان بأنه تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء فقد تمت الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة وذلك لحين إنتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها.



