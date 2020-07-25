جنايات أسوان تحيل قضية تحرش طالب بـ معيدة في الجامعة لدائرة أخرى

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد على السيد، اليوم السبت، إحالة قضية التحرش المتهم فيها طالب كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، والمتهم بالتحرش بمعيدة جامعية بالكلية أثناء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020 إلى دائرة أخرى.





وكانت القضية المتهم فيها الطالب م . م . أ، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية وقعت أحداثها خلال الفصل الدراسى الأول بعد أن أتهمته معيده تدعى "خ.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، بالتحرش اللفظى والجسدى خلال المحضر رقم 19 لسنة 2020 إدارى قسم شرطة أول أسوان.





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وأوضحت خلال أقوالها فى محضر الشرطة أن الطالب تعرض لها بعد إنتهاء لجنة الإمتحان رقم 6 بمقر الكلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020 وحاول التحرش بها لفظيًا وعن طريق لمس أماكن حساسة من جسدها وذلك عقب إنصراف باقى زملائه فى اللجنة .





وتحركت على الفور قوة أمنية إلى الحرم الجامعى، وألقت القبض على الطالب المتهم، وأكدت تحريات المباحث الأولية أنه أعترف بواقعة التحرش، بينما أنكر محاولته إظهار عضوه الذكرى لها.



