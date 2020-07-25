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محافظات

هدية عيد الأضحى للأسر الأكثر احتياجًا.. محافظ أسوان: توزيع 17 ألف كرتونة و1500 كجم لحوم

السبت 25/يوليه/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استعدادًا لعيد الأضحى المبارك وفى لفتة إنسانية، عن توزيع 17 ألف كرتونة كعيدية للأسر الأكثر احتياجًا ضمن جهود المحافظة المتواصلة بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير المتطلبات المعيشية المختلفة لهذه الفئات مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقدم المحافظ شكره لجمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير على تعاونهم المستمر لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوى الدخل، حيث ستقوم جمعية الأورمان بذبح 30 عجلا، بجانب قيام مؤسسة مصر الخير بذبح 75 عجلا، و25 رأسا من الصكوك حيث سيتم توزيع هذه الكميات من لحوم الأضاحى الحية الطازجة خلال أيام العيد بواسطة الجمعيات الخيرية بالمدن والقرى، مع ضمان وصول هذه اللحوم لأكبر شريحة ممكنة من الأسر المستهدفة بتحقيق العدالة المطلوبة فى التوزيع.

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وأشار اللواء أشرف عطية بأنه بالتوازى مع ذلك ستقوم الجمعية الشريعة بتوزيع 1500 كيلو من اللحوم على الأيتام والأرامل المقيدين بالجمعية، بينما قيام مؤسسة التكافل الاجتماعى بصرف مبلغ 300 جنيه لحوالى 750 أسرة من محدودى الدخل كمساعدات عينية.

وأوضح أشرف عطية بأن مديرية التموين قامت بتوفير كميات من اللحوم المبردة والمجمدة بالمجمعات الإستهلاكية ، بجانب توفير الخراف الحية بسعر 58 جنيهًا للكيلو القائم، وهو الذى يتوازى مع توافر جميع السلع الغذائية والأساسية بكميات كافية داخل المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى توفير أسطوانات البوتاجاز لتغطية احتياجات المواطنين منها.

وفى نفس السياق أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمديرية الصحة بسد العجز فى الأطباء داخل بعض الوحدات الصحية بعدد من القرى على مستوى المحافظة لتوفير الخدمة الطبية وخاصة مع توافد المواطنين من محافظات أخرى لقضاء أجازة العيد مع ذويهم.
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