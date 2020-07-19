محدش يدبح في الشارع.. محافظ أسوان يتوعد المخالفين بغرامة 20 ألف جنيه

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، فرض 3 آلاف جنيه غرامةً مالية لكل من يقوم بالذبح فى الشوارع؛ وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد، إلى جانب حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، وفى حالة المخالفة يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه ، مع القيام بإزالة هذه الشوادر.





وأكد المحافظ أسوان أن ذلك سيساهم فى الحد من ظاهرة انتشار ذبح الأضاحي فى الشوارع خلال أيام العيد؛ لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى، وهو الذى يتوازى مع قيام مسئولى المحليات بمنع ظاهرة انتشار شوادر بيع الخراف والماشية على الأرصفة لما تسببه من تعديات وإشغالات وانتشار للمخلفات والحشرات الضارة.





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وكلف محافظ أسوان، مسئولى المحليات بأن يتم التنبيه على أصحاب محال الجزارة الراغبين، بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو بإقامة شوادر ملحقة بها بأن يتقدموا للحى المختص اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس القادم للحصول على الترخيص اللازم وسداد مقابل المعاينة الميدانية ، ويشترط بأن يكون الذبح داخل محل الجزارة.





ووجه محافظ أسوان، شركات النظافة بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح من أمام محلات الجزارة، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة، علاوةً على قيام قطاع الصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به وذلك كله يتم بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن.





وفى نفس السياق، وجه محافظ أسوان، الأجهزة التموينية، بتكثيف أعمال التفتيش على المخابز؛ للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة، مع إعداد حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات ، بجانب قيام مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة.





وطالب محافظ أسوان، بتشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء؛ لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى حالات طارئة.