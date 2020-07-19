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محافظات

مراقبة الأغذية بصحة أسوان تضبط سلعا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.. صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:27 م
ضبط سلع مجهولة المصدر
ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة تفتيش صحية على الأسواق وأماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية.


وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 246 كجم أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون بيانات، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.


ونجحت جهود الحملة فى إعدام 35 كجم من الخضراوات والفاكهة المتغيرة الخواص الطبيعية، والتى ظهرت عليها علامات الفساد والتلف.


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من جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه فى إطار استمرار مجهودات مديرية الشئون الصحية متمثلة في إدارة مراقبة الأغذية، يتم تنظيم حملات التفتيش على أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية.


كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بعمل حملات التفتيش الموسعة على الأسواق وأماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية بنطاق مركز كوم أمبو.
مراقبة الأغذية بصحة أسوان تضبط سلعا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.. صور
مراقبة الأغذية بصحة أسوان تضبط سلعا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.. صور
مراقبة الأغذية بصحة أسوان تضبط سلعا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.. صور
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