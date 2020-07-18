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محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروعات "حياة كريمة" بـ 11 قرية بـ 82 مليون جنيه.. فيديو وصور

السبت 18/يوليه/2020 - 04:20 م
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تستهدف تحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة داخل 11 قرية من خلال تنفيذ مشروعات باستثمارات 82 مليون جنيه.

ومن جانبه عرض اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة نتائج المرور الميدانى للجنة المحافظة برئاسته والتى تفقدت مشروعات المبادرة بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو ، وأشار السكرتير العام إلى أنه تم توجيه المسئولين بتلافى بعض الملاحظات التى رصدتها اللجنة في أعمال التشطيب والأسقف أثناء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 54 منزلا بالقرية.

وشدد السكرتير العام على أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم المرور الميدانى للمختصين من الإدارات الهندسيه بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على المنازل للوقوف على الملاحظات الفنية مع تقديم تقرير معتمد بذلك للسلطة المختصة .

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وأوضح اللواء حازم عزت بأن الجولة الميدانية تضمنت أيضًا تفقد أعمال الكهرباء وخاصة زرع 52 عامود كهربائى ومد الإسلاك مع تركيب الكشافات فى المناطق الأكثر إحتياجًا والأعلى كثافة سكانية ، بالإضافة إلى تفقد مبنى وحدة التضامن الاجتماعى الجارى إعادة تجديده من خلال مؤسسة أسمعونا .

ولفت حازم عزت إلى أن مشروعات مبادرة حياه كريمة على مستوى المحافظة تشمل 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحى و12 مشروعا لرفع كفاءة الإنارة العامة و مشروعين لرصف الطرق داخل قرى بشاير الخير وكلابشة وتوماس وعافية الجديدة ببحيرة ناصر ، وأيضًا خور أبوصبيرة وأم عشيرة بوادي العلاقي بنطاق مركز أسوان ، أما على نطاق مركز نصر النوبة فيتضمن قرى سنقاري وقرى وادى النقرة ، بالإضافة إلى قرى الأشراف والإيمان والشهامة بوادى الصعايدة بنطاق مركز إدفو ، فضلًا عن قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو.
محافظ أسوان يتابع مشروعات "حياة كريمة" بـ 11 قرية بـ 82 مليون جنيه.. فيديو وصور
محافظ أسوان يتابع مشروعات "حياة كريمة" بـ 11 قرية بـ 82 مليون جنيه.. فيديو وصور
محافظ أسوان يتابع مشروعات "حياة كريمة" بـ 11 قرية بـ 82 مليون جنيه.. فيديو وصور
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