لجنة حياة كريمة تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بقرى وادى العلاقى في أسوان

تواصل جميع الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان جهودها لدفع عجلة العمل بالمشروعات الجارية لتحويل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لواقع ملموس ومردود إيجابى يساهم فى توفير حياة كريمة للمواطن البسيط.





ويأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وهو الذى يتوازى مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للعاملين بهذه المشروعات.





وفى هذا الإطار قام الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ وأعضاء لجنة حياة كريمة بجولة تفقدية لقرى وادى العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان بحوالى 160 كم، وذلك بحضور قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع.





وتهدف هذه الزيارة للمعاينة الميدانية والوقوف من أرض الواقع على مواقع بعض المشروعات الخدمية التى سيتم تنفيذها بمختلف قرى وادى العلاقى، بالإضافة إلى بعض المنشآت والمرافق التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة مواطنى وادى العلاقى.





ومنها تطوير مبنى الوحدة الصحيه بالقرية بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، حيث تقع على مساحة ٤٥٠م2 وتضم عيادة لصحة الأسرة، ومعمل للتحاليل الطبية ، بجانب صيدلية ومكاتب إدارية وسكن للأطباء وأطقم التمريض.





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وفى نفس الجولة قام الدكتور أحمد شعبان بتفقد مرشح مياه الشرب الذى يغذى القرية، علاوة على أعمال التأهيل ورفع الكفاءة الجارية بـ ٥٢ منزلا بدعم من جمعية قبس من نور.





وشدد نائب محافظ أسوان على ضرورة تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين المقيمين بهذه القرى.