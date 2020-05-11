AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجنة حياة كريمة تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بقرى وادى العلاقى في أسوان

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:21 م
لجنة حياة كريمة تتابع
لجنة حياة كريمة تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل جميع الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان جهودها لدفع عجلة العمل بالمشروعات الجارية لتحويل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لواقع ملموس ومردود إيجابى يساهم فى توفير حياة كريمة للمواطن البسيط. 

ويأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وهو الذى يتوازى مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للعاملين بهذه المشروعات. 

وفى هذا الإطار قام الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ وأعضاء لجنة حياة كريمة بجولة تفقدية لقرى وادى العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان بحوالى 160 كم، وذلك بحضور قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع. 

وتهدف هذه الزيارة للمعاينة الميدانية والوقوف من أرض الواقع على مواقع بعض المشروعات الخدمية التى سيتم تنفيذها بمختلف قرى وادى العلاقى، بالإضافة إلى بعض المنشآت والمرافق التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة مواطنى وادى العلاقى.

ومنها تطوير مبنى الوحدة الصحيه بالقرية بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، حيث تقع على مساحة ٤٥٠م2 وتضم عيادة لصحة الأسرة، ومعمل للتحاليل الطبية ، بجانب صيدلية ومكاتب إدارية وسكن للأطباء وأطقم التمريض. 

واقرأ أيضًا:

وفى نفس الجولة قام الدكتور أحمد شعبان بتفقد مرشح مياه الشرب الذى يغذى القرية، علاوة على أعمال التأهيل ورفع الكفاءة الجارية بـ ٥٢ منزلا بدعم من جمعية قبس من نور. 

وشدد نائب محافظ أسوان على ضرورة تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين المقيمين بهذه القرى.
لجنة حياة كريمة تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بقرى وادى العلاقى في أسوان
لجنة حياة كريمة تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بقرى وادى العلاقى في أسوان
لجنة حياة كريمة تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بقرى وادى العلاقى في أسوان
لجنة حياة كريمة تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بقرى وادى العلاقى في أسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشدد على ضرورة توافر احتياجات المواطنين

حياة كريمة.. تأهيل 7 منازل بقرية خور أبو سبيرة في أسوان ..صور

لجنة حياة كريمة بأسوان ترصد الخدمات المقدمة بقرى وادى الصعايدة بإدفو .. صور

توزيع 5 أطنان مواد غذائية وألعاب أطفال لقرية العلاقي في أسوان.. شاهد

شاهد.. نائب محافظ أسوان يزور قرية خور أبوسبيرة لمتابعة أحوال المواطنين

ترشيحاتنا

زعتر .. كلمة السر للصحة والجمال .. إليك فوائد أشهر أنواعه

ابتدى إرهابي صغير ودلوقتي أمير جماعة.. تعليق صلاح عبد الله على أمير الدم في الاختيار

حكم إخراج زكاة الفطر كمامات.. مستشار المفتي يوضح

أخبار الرياضة.. صدمة الأهلي بسبب رمضان صبحي.. ومفاوضات الزمالك مع أزارو

شعراوي : استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية من إيقاف تراخيص البناء

في عيد ميلادها.. شاهد جيهان نصر مع أبنائها من الملياردير السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور

كانت بتقول لجوزي ياعمو .. شاهد الزوجة الأولي تكشف حقيقة نعمة حسنين

عانت من آلام الولادة بعد الإقلاع بساعة.. امرأة حامل تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا