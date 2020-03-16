محافظ أسوان يشدد على ضرورة توافر احتياجات المواطنين

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجنة حياة كريمة باستكمال جولاتها الميدانية المفاجئة والغير معلنة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة المناطق النائية منها للوقوف على أرض الواقع على كافة المطالب والاحتياجات الجماهيرية.





وأوضح أشرف عطية بأن الهدف من جولات اللجنة التى تم تكليفها من المحافظ هو رصد الجهود المختلفة التى تقوم بها كافة الجهات المعنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة المطلوبة ، وهو الذى يتوازى مع إيجاد الحلول المناسبة لأى مطالب واحتياجات جماهيرية أولًا بأول وفقًا للإمكانيات المتاحة.





وقدم محافظ أسوان شكره للمشاركة المجتمعية الجادة من كافة الجهات المانحة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والخيرية والتى تسعى دائمًا لمساندة الجهود الحكومية بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المناطق والقرى والنجوع مما يعكس بدوره روح التلاحم والتعاون والتماسك الذي تعيشه مصرنا الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أطلق مبادرة (حياة كريمة) لمساعدة الأسر البسيطة والأكثر احتياجًا .





هذا وقد قامت اللجنة اليوم بزيارة ميدانية لقرى الإيمان والأشراف والشهامة التابعة لوادى الصعايدة بمركز إدفو والتى رصدت نجاح جهود منظمات المجتمع المدنى فى زراعة 300 عمود إنارة بالثلاث قرى ، بجانب استمرار العمل فى تأهيل 30 منزلا بقرية الشهامة بنسبة تنفيذ 50 % وذلك من خلال مؤسسة صناع الخير ، بالإضافة إلى بدء العمل فى تأهيل 50 منزلا أخرى بقرية الإشراف بمعرفة الجمعية الشرعية.





وهو الذى توازى مع قيام اللواء أشرف عطية بتسليم عقود ومفاتيح 20 منزل بقرية الحكمة بمنطقة وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة ، وأيضًا تسليم مفاتيح 18 منزل بقرية الإيمان بوادى الصعايدة كمرحلة أولى من خلال 5 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى تقوم بتنفيذ المبادرة داخل 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة من خلال تنفيذ العديد من الأعمال والجهود فى مجال البنية الأساسية والخدمات ، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين فى هذه القرى بتكلفة تصل لنحو 1,3 مليار جنيه فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والكهرباء والشباب والرياضة والتعليم .









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