مستقبل وطن بأسوان: تركيب أسقف خشبية لمنازل الأسر الفقيرة بقرية سبيل مكي بكوم أمبو.. صور

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز كوم أمبو شمال أسوان عن بتركيب أسقف خشبية لعدد من منازل الأسر الفقيرة داخل قرية سبيل مكى وتوابعها وذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن .





يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ، وبرعاية مباشرة من النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بأسوان .





من جانبه صرح خالد رضوان أمين الحزب بمركز كوم أمبو بأنه تم تركيب هذه الأسقف الخشبية لحماية الأسر من محدودى الدخل من حرارة الشمس خلال فصل الصيف وتخفيف العبء عنهم وذلك فى ظل عدم قدرتهم المادية علي تركيب هذه الأسقف .





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وقال خالد رضوان إن ذلك يأتى فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية إحتياجات المواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة " .





كما قامت أمانة تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية بحزب مستقبل وطن بأسوان بتوزيع 15 كرسيا متحركا على الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى للحزب .



