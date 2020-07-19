AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مستقبل وطن بأسوان: تركيب أسقف خشبية لمنازل الأسر الفقيرة بقرية سبيل مكي بكوم أمبو.. صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:53 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز كوم أمبو شمال أسوان عن بتركيب أسقف خشبية لعدد من منازل الأسر الفقيرة داخل قرية سبيل مكى وتوابعها وذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن .

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ، وبرعاية مباشرة من النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بأسوان .

من جانبه صرح خالد رضوان أمين الحزب بمركز كوم أمبو بأنه تم تركيب هذه الأسقف الخشبية لحماية الأسر من محدودى الدخل من حرارة الشمس خلال فصل الصيف وتخفيف العبء عنهم وذلك فى ظل عدم قدرتهم المادية علي تركيب هذه الأسقف  .

وأقرأ أيضًا :

وقال خالد رضوان إن ذلك يأتى فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية إحتياجات المواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة " .

كما قامت أمانة تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية بحزب مستقبل وطن بأسوان بتوزيع 15 كرسيا متحركا على الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى للحزب .

مستقبل وطن بأسوان: تركيب أسقف خشبية لمنازل الأسر الفقيرة بقرية سبيل مكي بكوم أمبو.. صور
مستقبل وطن بأسوان: تركيب أسقف خشبية لمنازل الأسر الفقيرة بقرية سبيل مكي بكوم أمبو.. صور
مستقبل وطن بأسوان: تركيب أسقف خشبية لمنازل الأسر الفقيرة بقرية سبيل مكي بكوم أمبو.. صور
مستقبل وطن بأسوان: تركيب أسقف خشبية لمنازل الأسر الفقيرة بقرية سبيل مكي بكوم أمبو.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن بأسوان يوزع كميات من الشنط الرمضانية على أهالى كوم أمبو و دراو

حزب مستقبل وطن بإدفو يواصل توزيع الشنط الرمضانية والمواد الغذائية

لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن بأسوان يدعم المواقع الطبية بكوم أمبو ونصر النوبة بمستلزمات ومطهرات.. صور

مستقبل وطن بأسوان يواصل توزيع السلع الغذائية على الأولى بالرعاية.. صور

مستقبل وطن بأسوان يوزع الكمامات بـ 2 جنيه للمواطنين.. صور

مستقبل وطن بأسوان يدعم مستشفى العزل بنصر النوبة بمستلزمات طبية.. صور

ترشيحاتنا

لأول مرة .. شوبير يعلن التفاصيل المالية لعقد رينيه فايلر مع الأهلي

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

بنات ثانوى يحقق إيرادات 602 جنيه.. أمس

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

بحر واسع ومرعب.. كواليس عالم المومياوات وأغرب أسرارها

بنظام الذهاب والإياب.. تفاصيل جديدة بشأن مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

أيمن يونس يفتح النار على أنصاف نجوم تسببوا في الفتنة بين الأهلي والزمالك

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احميه من فقر الدم .. 8 نصائح لـ علاج نقص الحديد لدى الأطفال

بـ جمبسوت أسود.. الإعلامية سالي عبد السلام تتألق بإطلالة أنيقة

ربان البحر الأحمر.. قصة قبيلة تعيش فى أكثر الأماكن حرارة بالعالم.. صور