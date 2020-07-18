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برلمان

مستقبل وطن يوزع 15 كرسيا متحركا لذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان

السبت 18/يوليه/2020 - 01:36 م
مستقبل وطن اسوان
مستقبل وطن اسوان
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شاذلى عبد الفتاح

قامت أمانة تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية بحزب مستقبل وطن بأسوان بتوزيع 15 كرسيا متحركا على الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب.


وتم تنفيذ ذلك برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ، وبرعاية مباشرة من النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بأسوان .


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ومن جانبها قالت داليا محمود سامى أمينة تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية بالحزب، إنه تم توزيع هذه الكراسى المتحركة على أعضاء نادى ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة أسوان  بهدف دعم ودمج هذه الشريحة الهامة فى المجتمع المصرى وإستثمار قدراتهم المختلفة فى كافة المجالات.


وأوضحت داليا محمود، أنه تم أيضًا توفير سرير طبى لأحد الحالات المصابة بالشلل الرباعى ، وتوفير عكاز لشاب مصاب بشلل الأطفال ، علاوة على إقامة 3 مشروعات صغيرة لحالات من ذوى الإعاقة من أجل مساعدتهم على كسب قوت يومهم ، وتم اختيار المستحقين بالتنسيق مع رضا إبراهيم المدير التنفيذى لنادى ذوي الاحتياجات الخاصة.


وكانت لجنة ذوى الإعاقة بحزب مستقبل وطن بأسوان قدمت مجموعة من المستلزمات الطبية والمساعدات العينية لمستشفى الصدر بمركز إدفو.

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