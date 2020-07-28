استعدادا لموسم قش الأرز.. البيئة تنظم حملات توعوية للمزارعين بمحافظات وسط الدلتا

قام الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بوسط الدلتا بتفيذ عدد من الحملات التوعوية استهدفت المواطنين والمزارعين بعدد من القرى التابعة لمحافظة الغربية استعدادا لموسم قش الارز 2020 ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا





، ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تكثيف عمليات رفع وعى المواطنين وتحفيزهم على المشاركة فى جهود الوزارة وفروعها الاقليمية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.





و تهدف تلك الحملات إلى نشر الوعي البيئي لدى المزارعين والتوعية بأهمية الاستفادة الاقتصادية القصوى من المخلفات الزراعية وكيفية استثمارها والحد من الحرق المكشوف لها وعدم إهدار قيمتها وتوضيح أضرار ذلك على البيئة والصحة العامة للمواطنين وما يترتب على ذلك من غرامات للمخالفين.

كما استهدفت الحملات توجيه المزارعين وشباب الخريجين إلى كيفية تنفيذ المشروعات الخاصة بنقل وجمع وتدوير المخلفات الزراعية، واجراءات التقدم للفروع الإقليمية لوزارة البيئة بطلبات فتح مواقع لتجميع قش الأرز وتأجير المعدات الزراعية المدعمة من الوزارة لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى الدخل.