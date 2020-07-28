محمد ثروت ينعى الدكتور مشالي طبيب الغلابة.. ما أعظم أن تكون غائبا حاضرا

نعى الفنان محمد ثروت ، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 82 عامًا.





وكتب محمد ثروت ، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "ما أعظم أن تكون غائبًا حاضر على أن تكون حاضرًا غائب"البقاء لله في وفاة دكتور الغلابة، دكتور محمد مشالي راجل عظيم وإنسان بمعنى الكلمة والدكتور حسن عطية الناقذ المسرحي العظيم والإنسان المحترم".





وتوفي صباح اليوم الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .



