محمد ثروت: اسمع منى أنا راجل شايب وعايب.. فيديو

وقال ثروت فى الفيديو " اسمع منى انا راجل شايب وعايب ".

وعلق محمد ثروت على الفيديو قائلا " كلنا عندنا الصاحب اللي لما يكبر هيتحول لعم عرفان ".

وشارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" و عرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.





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ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.