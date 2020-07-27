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فن

محمد ثروت: اسمع منى أنا راجل شايب وعايب.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمد ثروت فيديو له من مسلسل اللعبة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وقال ثروت فى الفيديو " اسمع  منى انا راجل شايب وعايب  ". 

وعلق محمد ثروت على الفيديو قائلا " كلنا عندنا الصاحب اللي لما يكبر هيتحول لعم عرفان  ". 

وشارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" و عرض المسلسل  في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.

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ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.
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