الفنان محمد ثروت يعذب الحيوانات.. شاهد





تقوم فكرة بعض حلقات البرنامج، على تواجد حيوانات داخل أماكن غير مخصصة لها، مثل وجود كلب في محل حلاقة رجالي، أو وجود حمار داخل محل جزارة، الأمر الذي يعرض الحيوانات للعنف والتعذيب والضرب.





وتعرض الحمار للضرب والوقوع على الأرض في إحدى حلقات البرنامج، وسط ذهول من المتابعين فور نشر الفيديو عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".





جاءات التعليقات كالتالي :"اللي صار ف الحمار المفروض يستدعون حقوق الحيوانات"، و"لماذا يضرب الحمار انه حيوان"، "انتوا معندكوش رحمة"، وغيرها من التعليقات.





يذكر أن البرنامج يُعرض يوميًا على "MBC مصر" الساعة 12:00 منتصف الليلً، ويُعاد 5:30 مساءً، و12:00 مساء، كما يعرض على شاشة "MBC مصر2" الساعة 7:00 مساءً.