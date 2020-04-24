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فن

تفاصيل ومواعيد عرض برنامج «محدش فاهم حاجة» لـ محمد ثروت

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:00 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
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محمد نبيـل
يقدم الفنان محمد ثروت لأول مرة برنامج تلفزيوني بعنوان "ماحدش فاهم حاجة" .

البرنامج يُعرض يوميًا على "MBC مصر" الساعة 12:00 منتصف الليلً، ويُعاد 5:30 مساءً، و12:00 مساء، كما يعرض على شاشة "MBC مصر2" الساعة 7:00 مساءً.

 

في أول ظهور له في عالم برامج المقالب يُطل نجم الكوميديا محمد ثروت في رمضان، من خلال برنامج "ماحدش فاهم حاجة".

ويقوم الفنان محمد ثروت في كل حلقة بتقمص شخصية مختلفة بمكياج وملابس مُختلفة ثم يتجول في الأماكن العامة ويقوم باستفزاز شخصيات عادية من الجمهور بطرق مُختلفة في إطار كوميدي ساخر مما يُفجر مما يُفجر الكثير من الكوميديا بصورة طبيعية.


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