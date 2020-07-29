الصحف الكويتية اليوم.. الرئيس السيسي: نخوض معركة تفاوض في قضية سد النهضة.. الصحة العالمية تحذر: كورونا ليس موسميا.. وقرار صادم من إدارة ترامب بشأن الهجرة

مصر تسجل 39 حالة وفاة و465 إصابة جديدة بكورونا

الصحة العالمية تحذر من الاستكانة بوجه كورونا: الفيروس ليس موسميا

مصطفى الكاظمي يتخوف من استغلال الشارع ضده

لبنان يتخوف من الأسوأ بعد العملية الغامضة

البرلمان التركي يقر قانون وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم المحتوى









سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.











وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 465 إصابة جديدة ثبتت ايجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد ووفاة 39 حالة، مشيرةً إلى خروج 1121 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 35959 حالة.









وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر تسلك حاليا مسارا تفاوضيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا حرص البلاد على نجاح التفاوض والتوصل لاتفاق يحقق مصالحها في حصتها من المياه التي تحصل عليها منذ آلاف السنين.









وقال الرئيس السيسي، في كلمة له خلال افتتاحه المدينة الصناعية في الروبيكي أمس، الثلاثاء: «نحن نتحرك في معركة تفاوض بمنتهى الموضوعية بخصوص عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنا لا أريد الدخول في تفاصيل كثيرة، فنحن نتحدث عن فترات صعبة يمكن أن تقل فيها المياه، فالتفاوض يجري حاليا، وسننجح في التوصل لاتفاق يحقق لنا مصالحنا في حصتنا من المياه التي نأخذها قبل ذلك وعلى مدار آلاف السنين».









عربيا، أفادت صحيفة "الجريدة"، بأن فريق رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي يتخوف من أن يكون خصوم رئيس الوزراء الجديد، خصوصًا «الميليشيات غير المنضبطة»، بدأوا خطة لاستغلال الشارع ضده، عبر مجموعات مسلحة تندس إلى التظاهرات.









وتواصلت الاحتجاجات في مناطق متفرقة من العراق ووسط بغداد لليوم الثالث على التوالي. وتُوفي متظاهر في بغداد هو الثالث منذ الأحد الماضي.









أما صحيفة "القبس"، فسلطت الضوء على الأوضاع في لبنان، وقالت إنه لا يزال اللبنانيون مقبوضين جراء التوتر الذي جرى الإثنين على الحدود الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل، وسط تخوف من أن يكون ما حدث سيناريو لشيء أكبر، فيما الأزمة المالية تخنق الجميع، لتضاف اليها خنقة وباء كورونا مع عودة التدابير الاستثنائية والاغلاق الجزئي.









وخرج رئيس الحكومة حسان دياب أمس ليشكو «من مافيات تلعب بمصير البلد وتبتز الدولة في موضوع المحروقات والسلع الغذائية»، قائلًا إن المخزون يكفي البلد لـ6 أشهر، لكن هناك من يخفي السلع حتى يبيعها بسعر أعلى، وبعض التجار يحاول إلغاء مفعول السلة المدعومة.









دوليا، قالت صحيفة "الأنباء" إن منظمة الصحة العالمية حذرت أمس، من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد الذي لا يبدو أنه يتأثر بعوامل موسمية، ومن الاعتقاد الخاطئ بأن فصل الصيف سيكون أكثر أمانا.









وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطا موسمية، ولا يبدو أن تبدل المواسم يؤثر على انتقاله»، مشيرة إلى أن بعض الدول الأكثر تضررا هي حاليا في مواسم مختلفة.









ومن صحيفة "الوطن"، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها سترفض أي طلبات جديدة لما يسمى برنامج المهاجرين "الحالمين" وستقلص إجراءات الحماية من الترحيل لمن تنتهي أهلية التحاقهم بالبرنامج ويتعين تجديدها.







