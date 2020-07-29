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أخبار البلد

الأطباء العرب: طبيب الغلابة سيبقى رمزا للعطاء والمحبة والإنسانية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:28 ص
الدكتور الراحل محمد
الدكتور الراحل محمد مشالي
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أ ش أ
نعى اتحاد الأطباء العرب الدكتور محمد مشالي، المُلقب بـ"طبيب الغلابة"، الذي توفى أمس الأول عن عمر ناهز 76 عاما، بعد أن قضى سنوات عديدة في خدمة الفقراء، ورعاية غير القادرين من المرضى.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب في بيان أصدره اليوم : إن طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، قدم القدوة وضرب أروع المثل في الإنسانية، والاخلاص لمهنة الطب، ورعاية غير القادرين من المرضى. 

وأكد أن "الدكتور مشالي سوف يبقى رمزا للعطاء والمحبة والإنسانية"، داعيًا الأطباء للاقتداء به و وضع ظروف المرضي دائمًا نصب أعينهم. 

وأعرب اتحاد الأطباء العرب عن خالص تعازيه لأسرته ومحبيه، داعيا الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه مع الأبرار والشهداء.

وأثارت وفاة "طبيب الغلابة" في مصر، حزنا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر رواد تلك المواقع عن حزنهم لوفاته، بعد أن نذر نفسه لخدمة الفقراء، حيث كان يتقاضى مقابلًا لا يكاد يذكر لإجراء الكشف أو بدون مقابل علي الإطلاق في معظم الحالات فضلًا عن توفيره للعلاج في أحيانٍ كثيرة.
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