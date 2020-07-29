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أخبار البلد

تعيين شريف فاروق رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتور/ شريف محمد فاروق رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتبارًا من ٢١ يوليو ٢٠٢٠.   

وكان الدكتور عمرو طلعت قد أصدر قرارا في اول يونيو الماضي بتكليف الدكتور شريف فاروق بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام.   ويمتلك الدكتور/ شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 29 عاما فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.   

وشغل الدكتور شريف فاروق منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى منذ مارس 2017، استطاع خلالها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبي الاسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الامريكى – القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.   ولقد حصل الدكتور/ شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987.

 كما حصل على ماجستير فى إدارة الاعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراة فى إدارة الاعمال من جامعة عين شمس.  
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