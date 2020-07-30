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رياضة

يخضع للقوة القاهرة..محمد فضل الله: لا يجوز فرض غرامات على مصابي كورونا بالدورى

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:05 ص
محمد فضل الله
محمد فضل الله
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يسري غازي
كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن مدى قانونية فرض غرامات مالية على لاعبي الدورى الممتاز فى حالة التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

كان المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ومسؤولي نادى المقاولون العرب قررا فرض غرامات مالية وعقوبات فى حالة إصابة أى لاعب بفيروس كورونا.

قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"لا يوجد أى نص فى اللوائح او القوانين ولا يجوز لأى رئيس نادى فرض غرامات مالية على لاعب تعرض للإصابة بفيروس كورونا".

تابع:" يجوز رفع شكوى أمام الاتحاد المصرى لكرة القدم من قبل اللاعب المتضرر والذى تم غرض الغرامة المالية او العقوبة عليه لأن وباء كورونا يخضع لظروف القوة القاهرة، وليس فى إرادة الشخص عدم الإصابة به.

أضاف:" بعكس الإصابات التى من الممكن أن تحدث للاعب مثل سقوطه من ركوب دراجه أو مثلا ممارسة كرة القدم فى غير المناسبات الرسمية التى لا تندرج تحت مظلة النادى وهذه امور تخضع لسيطرة اللاعب وارادته ".

استطرد :" تأييد الإجراءات الاحترازية نعم اما أن اللاعب يصاب يفرض عليه عقوبات فلايجوز هذا الوباء فيروس لا يخضع للسيطرة البشرية والتدابير الاحترازية تحد من خطر الإصابة لكن لا قدر الله لا تمنعها بصورة مطلقة.

شدد على أنه لا يوجد نص فى قواعد الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا يقر هذا الأمر، لافتا إلى أن النصوص التى تؤيد هذا فى قواعد الاتحاد الدولى هى التى تخضع لسيطرة اللاعب ويتحكم فيها بصورة مطلقة مثل أن يذهب لاعب ويتسلق جبال ويصاب او يدخل فى سباق للسيارات ويصاب وهكذا.
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