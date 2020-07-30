أحمد أحمد: لم أحسم موقفي من الترشح لانتخابات الكاف المقبلة





وقال أحمد أحمد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية:" لم احسم قرار حتى الآن بشأن الترشح لانتخابات الكاف المقبلة، استطلع أراء كافة الأطراف في الكاف حاليا، قبل اتخاذ القرار".





وتابع أحمد أحمد:" حال اتخذت قرار الترشح لانتخابات الكاف فلن يكون من أجل مصلحة أو طموح شخصي، لدينا حاليا الكثير من الالتزامات التي تحتاج إلى كامل طاقتي".





ومن المقرر أن تجرى انتخابات الاتحاد الأفريفي " كاف" لكرة القدم في شهر مارس 2021.





يذكر أن أحمد أحمد تولي رئاسة الكاف في 2017ـ خلفا للكاميروني عيسى حياتو.









أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه لم يحسم موقفه حتى الآن، من خوض انتخابات الكاف المقبلة.