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فن

أحد نجوم المستقبل.. محمود حميدة يشيد بالمطرب ويجز

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان محمود حميدة صورة جديدة من العرض الخاص لفيلم الغسالة برفقة مطرب الراب ويجز من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك 


وعلق محمود حميدة على الصورة :" من العرض الخاص لفيلم الغسالة مع احد نجوم المستقبل فى الراب .. ويجز "


فيلم الغسالة يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا. الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وتدور أحداثه حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته. 

الفيلم من إنتاج نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم، وخارجي لشركة N Star، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

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