خالد جلال يعدد مكاسب فترة إعداد نادي مصر لـ الدوري الممتاز





وقال خالد جلال في تصريحات لـ " صدى البلد" : " حققنا العديد من المكاسب خلال فترة الإعداد، أبرزها تصعيد بعض اللاعبين الناشئين مثل علي لالا ومؤمن الذي يلعب في قلب الدفاع ورامبو وأحمد طارق".





وتابع ايضا:" نجحنا ايضا في تطوير مستوى الفريق، وظهرنا بشكل جيد خلال الوديات حيث توفقنا على الإسماعيلي بهدف دون، وتعادلنا أمام المقاصة وإنبي في الجونة، وكنا الأقرب في الفوز في هذه المباريات التي انتهت بالتعادل".





وأشار:" تواصلنا مع اللاعبين خلال فترة التوقف الدوري وقمنا باعطائهم بعض التعليمات ساعدنا كثير في استعادة مستوى اللاعبين فنيا وبدينا بشكل سريع.





يذكر أن اتحاد الكرة حدد 6 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا.

ويحتل نادي مصر المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة.

عدد خالد جلال المدير الفني لفريق نادي مصر، مكاسب فريقه من فترة الإعداد التي يخوضها حاليا، استعدادا لعودة مسابقة الدوري الممتاز.