AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد جلال يعدد مكاسب فترة إعداد نادي مصر لـ الدوري الممتاز

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:47 م
خالد جلال المدير
خالد جلال المدير الفني لنادي مصر
Advertisements
محمد السعيد
عدد خالد جلال المدير الفني لفريق نادي مصر، مكاسب فريقه من فترة الإعداد التي يخوضها حاليا، استعدادا لعودة مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات لـ " صدى البلد" : " حققنا العديد من المكاسب خلال فترة الإعداد، أبرزها تصعيد بعض اللاعبين الناشئين مثل علي لالا ومؤمن الذي يلعب في قلب الدفاع  ورامبو وأحمد طارق".

وتابع ايضا:" نجحنا  ايضا في تطوير مستوى الفريق، وظهرنا بشكل جيد خلال الوديات حيث توفقنا على الإسماعيلي بهدف دون، وتعادلنا أمام المقاصة وإنبي في الجونة، وكنا الأقرب في الفوز في هذه المباريات التي انتهت بالتعادل".

وأشار:" تواصلنا مع اللاعبين خلال فترة التوقف الدوري  وقمنا باعطائهم بعض التعليمات ساعدنا كثير في استعادة مستوى اللاعبين فنيا وبدينا بشكل سريع.

يذكر أن اتحاد الكرة حدد  6 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا.

ويحتل نادي مصر المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد  11 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرط فترة إعداد شهرين.. إنبي: نرحب بعودة الدوري من جديد

الجونة يعلن موعد عودته للتدريبات بعد اكتمال صفوفه

خالد جلال: إصابات اللاعبين ستكون أكبر مهدد حال استئناف الدوري

استعدادا لعودة الدوري.. نادي مصر يخوض 5 مواجهات ودية

فتح الله يعدد مكاسب ودية المقاصة.. ويوضح سر غياب ثلاثي بيراميدز

أول تعليق من لوكا مودريتش على تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني

ترشيحاتنا

لماذا سمي جبل عرفات بهذا الاسم ؟ معلومات لا يعرفها الكثيرون

شوقي السعيد: أكره الأهلي وتعمدت إيذاء وليد سليمان في مباراة ..فيديو

طقس أول يوم العيد.. حار رطب على القاهرة يصاحبه أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة والعظمى 46 درجة

حماية المستهلك: مبادرة ما يغلاش عليك تتيح تقسيط ثمن المنتجات..فيديو

بعد باتون ساليه بالسمسم هات.. تعرف على سيارة حمو بيكا

لقاحات غير آمنة احذروها.. إعلامية كويتية توجه رسالة خطيرة لوزراء الصحة العرب

AdvertisementS

بعد انتصار فيريرا.. اتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف قيد الزمالك

أخبار الرياضة.. شوبير يحسم الجدل حول الشرط الجزائي بـ عقد فايلر.. وكهربا يعلن معرفته بـ مقلب رمضان الماضي

يزاحم الأهلي وأودينيزي .. تفاصيل عرض أولمبياكوس لـ رمضان صبحي

شوقي السعيد: أكره الأهلي وتعمدت إيذاء وليد سليمان في مباراة ..فيديو

خالد جلال: اتظلمت في الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل مرتضى منصور في التشكيل

ثالث أغنى رجل في العالم يهدد صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

الدوري السعودي.. الهلال يجهز كارلوس إدواردو لموقعة النصر

إبراهيموفيتش: أنا مثل بنجامين بوتون .. ومازلت في مرحلة الإحماء

شوقي السعيد: أنا أفضل من وائل جمعة ومؤمن سليمان مش كوتش ..فيديو

أزمة مصابي كورونا في الدوري تشتعل.. الأندية تهدد بعقوبات والجبلاية ترحب والقانون يرفض

للحفاظ على فرص المشاركة مع المنتخب...ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي

اليويفا يدرس نقل مباراة برشلونة ونابولي خارج إقليم كتالونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تألقي في العيد.. خطوات الحمام المغربي في البيت

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر