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متحرمش نفسك .. 5 فوائد من تناول اللحوم في العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:33 م
5 فوائد من تناول
5 فوائد من تناول اللحوم في العيد
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حياة عبد العزيز
تناول اللحوم في عيد الأضحى من أبرز العادات التي يحرص عليها الأشخاص، حيث يقبل الجميع على اللحوم الحمراء بأنواعها.


وأشار موقع "webmd"، عن فوائد اللحوم الحمراء، وهي :

1- اللحوم الحمراء غنية بالحديد، وهو أمر تفتقر إليه العديد من المراهقات والنساء في سنوات الإنجاب.

2- يمتص الجسم الحديد في اللحوم الحمراء بسهولة.
 
3- كما تزود اللحوم الحمراء فيتامين ب 12، الذي يساعد على تكوين الحمض النووي ويحافظ على صحة خلايا الدم العصبية والحمراء.

4- تحتوي على الزنك ، الذي يحافظ على عمل جهاز المناعة بشكل صحيح.

5- يوفر اللحم الأحمر البروتين الذي يساعد على بناء العظام والعضلات.

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وأشار الأطباء وفقا لموقع "webmd"، أن يجب التوازن عند تناول اللحوم الحمراء، حتى لا تسبب زيادة في الوزن أو أضرار صحية.
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