متحرمش نفسك .. 5 فوائد من تناول اللحوم في العيد

تناول اللحوم في عيد الأضحى من أبرز العادات التي يحرص عليها الأشخاص، حيث يقبل الجميع على اللحوم الحمراء بأنواعها.
وأشار موقع "webmd"، عن فوائد اللحوم الحمراء، وهي :
1- اللحوم الحمراء غنية بالحديد، وهو أمر تفتقر إليه العديد من المراهقات والنساء في سنوات الإنجاب.
2- يمتص الجسم الحديد في اللحوم الحمراء بسهولة.
3- كما تزود اللحوم الحمراء فيتامين ب 12، الذي يساعد على تكوين الحمض النووي ويحافظ على صحة خلايا الدم العصبية والحمراء.
4- تحتوي على الزنك ، الذي يحافظ على عمل جهاز المناعة بشكل صحيح.
5- يوفر اللحم الأحمر البروتين الذي يساعد على بناء العظام والعضلات.
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وأشار الأطباء وفقا لموقع "webmd"، أن يجب التوازن عند تناول اللحوم الحمراء، حتى لا تسبب زيادة في الوزن أو أضرار صحية.