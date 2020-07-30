مجازر أسوان تستعد لاستقبال الأضاحي.. غرامات تصل لـ 20 ألف جنيه للذبح بالشوارع

رفعت أجهزة الطب البيطرى بأسوان حالة الطوارئ بالمجازر المختلفة بمختلف المدن والمراكز للإستعداد للقيام بأعمال الذبح للأضاحى المتنوعة ، مع العمل بمنع الأجازات للعاملين بها ، وإدارات التفيش وغيرها .
وتم تجهيز مجزر أبو وير التابع للوحدة المحلية لقرية أقليت لإستقبال الأضاحى تحت إشراف إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بأسوان ، وقام اللوء المهندس وجدى مسلم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو، وحسن حنفي، نائب رئيس الوحدة المحلية لكوم أمبو، واحمد عبد النبي، رئيس الوحدة المحلية لقرية أقليت بمتابعة ذلك بناءًا علي توجيهات محافظ أسوان بتجهيز المجازر لإستقبال الأضاحي لتتم عملية الذبح داخل المجازر مجانًا .
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وبالتوازى مع ذلك تقوم إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بأسوان بتنظيم سلسلة من الحملات التفتيشية المتتالية على الأسواق ومحلات الجزارة واللحوم والمطاعم لضبط الأسواق خلال فتره الأعياد بتوجيهات من وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبتكليفات مشددة من الدكتور أحمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان .
وإستهدفت الحملة أسواق اللحوم بكل مدن ومراكز المحافظة حيث أسفرت عن ضبط طن ونصف لحوم بلدى بقرى وضانى ولحوم مستوردة ودواجن وأسماك ، وكانت المخالفات ما بين ذبح خارج المجزر و مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة، وتم تحرير 24 محضر جنح أمن دولة طوارئ، وجار إتخاذ اللازم بمعرفة النيابة المختصة .
وفى نفس السياق فقد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فرض 3 آلاف جنيه كغرامة مالية لكل من يقوم بالذبح فى الشوارع وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد، بجانب حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة ، وفى حالة المخالفة يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه ، مع القيام بإزالة هذه الشوادر.
وأكد المحافظ على أن ذلك سيساهم فى الحد من ظاهرة انتشار ذبح الأضاحي فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى ، وهو الذى يتوازى مع قيام مسئولى المحليات بمنع ظاهرة انتشار شوادر بيع الخراف والماشية على الأرصفة لما تسببه من تعديات وإشغالات وانتشار للمخلفات والحشرات الضارة.
وكلف اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات بأن يتم التنبيه على أصحاب محال الجزارة الراغبين بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو بإقامة شوادر ملحقة بها بأن يتقدموا للحى المختص إعتبارًا من اليوم وحتى الخميس القادم للحصول على الترخيص اللازم وسداد مقابل المعاينة الميدانية ، ويشترط بأن يكون الذبح داخل محل الجزارة.
ووجه أشرف عطية شركات النظافة بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح من أمام محلات الجزارة ، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة ، علاوة على قيام قطاع الصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به وذلك كله يتم بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن.
وفى نفس السياق وجه محافظ أسوان الأجهزة التموينية بتكثيف أعمال التفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، مع إعداد حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات ، بجانب قيام مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة.
وطالب المحافظ بتشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى حالات طارئة .
وتم تجهيز مجزر أبو وير التابع للوحدة المحلية لقرية أقليت لإستقبال الأضاحى تحت إشراف إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بأسوان ، وقام اللوء المهندس وجدى مسلم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو، وحسن حنفي، نائب رئيس الوحدة المحلية لكوم أمبو، واحمد عبد النبي، رئيس الوحدة المحلية لقرية أقليت بمتابعة ذلك بناءًا علي توجيهات محافظ أسوان بتجهيز المجازر لإستقبال الأضاحي لتتم عملية الذبح داخل المجازر مجانًا .
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ضبط 1.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ومجهولة المصدر بأسوان.. صور
وبالتوازى مع ذلك تقوم إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بأسوان بتنظيم سلسلة من الحملات التفتيشية المتتالية على الأسواق ومحلات الجزارة واللحوم والمطاعم لضبط الأسواق خلال فتره الأعياد بتوجيهات من وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبتكليفات مشددة من الدكتور أحمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان .
وإستهدفت الحملة أسواق اللحوم بكل مدن ومراكز المحافظة حيث أسفرت عن ضبط طن ونصف لحوم بلدى بقرى وضانى ولحوم مستوردة ودواجن وأسماك ، وكانت المخالفات ما بين ذبح خارج المجزر و مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة، وتم تحرير 24 محضر جنح أمن دولة طوارئ، وجار إتخاذ اللازم بمعرفة النيابة المختصة .
وفى نفس السياق فقد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فرض 3 آلاف جنيه كغرامة مالية لكل من يقوم بالذبح فى الشوارع وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد، بجانب حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة ، وفى حالة المخالفة يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه ، مع القيام بإزالة هذه الشوادر.
وأكد المحافظ على أن ذلك سيساهم فى الحد من ظاهرة انتشار ذبح الأضاحي فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى ، وهو الذى يتوازى مع قيام مسئولى المحليات بمنع ظاهرة انتشار شوادر بيع الخراف والماشية على الأرصفة لما تسببه من تعديات وإشغالات وانتشار للمخلفات والحشرات الضارة.
وكلف اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات بأن يتم التنبيه على أصحاب محال الجزارة الراغبين بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو بإقامة شوادر ملحقة بها بأن يتقدموا للحى المختص إعتبارًا من اليوم وحتى الخميس القادم للحصول على الترخيص اللازم وسداد مقابل المعاينة الميدانية ، ويشترط بأن يكون الذبح داخل محل الجزارة.
ووجه أشرف عطية شركات النظافة بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح من أمام محلات الجزارة ، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة ، علاوة على قيام قطاع الصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به وذلك كله يتم بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن.
وفى نفس السياق وجه محافظ أسوان الأجهزة التموينية بتكثيف أعمال التفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، مع إعداد حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات ، بجانب قيام مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة.
وطالب المحافظ بتشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى حالات طارئة .