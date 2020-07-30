ضبط 1.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ومجهولة المصدر بأسوان.. صور



قامت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بأسوان بتنظيم سلسلة من الحملات التفتيشية المتتالية، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.











ويأتى ذلك فى إطار تكثيف المرور وحملات التفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة واللحوم والمطاعم لضبط الأسواق خلال فتره الأعياد بتوجيهات من وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبتكليفات مشددة من الدكتور أحمد صالح، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان.









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وضمت الحملة كلا من الدكتور ثروت زكى، مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتورة منى عزب، رئيس قسم التأمين على المذبوحات بالمديرية، وبمشاركة أطباء من إدارات أسوان ودراو وكوم أمبو وإدفو.







واستهدفت الحملة أسواق اللحوم بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث أسفرت عن ضبط طن ونصف لحوم بلدى بقرى وضانى ولحوم مستوردة ودواجن وأسماك.









