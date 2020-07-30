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محافظات

ضبط 1.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ومجهولة المصدر بأسوان.. صور

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:45 ص
لحوم مذبوحة خارج
لحوم مذبوحة خارج المجازر
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شاذلى عبد الفتاح
قامت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بأسوان بتنظيم سلسلة من الحملات التفتيشية المتتالية، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.


ويأتى ذلك فى إطار تكثيف المرور وحملات التفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة واللحوم والمطاعم لضبط الأسواق خلال فتره الأعياد بتوجيهات من وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبتكليفات مشددة من الدكتور أحمد صالح، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان. 


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وضمت الحملة كلا من الدكتور ثروت زكى، مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية،  والدكتورة منى عزب، رئيس قسم التأمين على المذبوحات بالمديرية، وبمشاركة أطباء من إدارات أسوان ودراو وكوم أمبو وإدفو.
 

واستهدفت الحملة أسواق اللحوم بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث أسفرت عن ضبط طن ونصف لحوم بلدى بقرى وضانى ولحوم مستوردة ودواجن وأسماك. 


وكانت المخالفات ما بين ذبح خارج المجزر ومجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة، وتم تحرير 24 محضر جنح أمن دولة طوارئ، وجار اتخاذ اللازم بمعرفة النيابة المختصة.
ضبط 1.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ومجهولة المصدر بأسوان.. صور
ضبط 1.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ومجهولة المصدر بأسوان.. صور
ضبط 1.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ومجهولة المصدر بأسوان.. صور
ضبط 1.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ومجهولة المصدر بأسوان.. صور
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