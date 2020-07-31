ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط مخزونات الخام الأمريكية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بعد الهبوط الحاد في مخزونات الخام الأمريكية، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 53 سنتًا، أو 1.2 في المئة، لتسجل عند التسوية 43.75 دولارًا للبرميل.





وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتًا، أو 0.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 41.27 دولارًا للبرميل.







