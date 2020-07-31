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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط مخزونات الخام الأمريكية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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وكالات
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بعد الهبوط الحاد في مخزونات الخام الأمريكية، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 53 سنتًا، أو 1.2 في المئة، لتسجل عند التسوية 43.75 دولارًا للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتًا، أو 0.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 41.27 دولارًا للبرميل.


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 526 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر، وأضافت أن صافي واردات البلاد من الخام انخفض بمقدار مليون برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا.

وهذا الهبوط في مخزونات النفط هو على الأرجح نتيجة لتخفيضات الإمدادات، التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في أبريل.
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