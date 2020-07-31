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أخبار العالم

تعرف على بروتوكولات السعودية لحماية حجاج بيت الله من فيروس كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها قائمة تشمل البروتوكولات التي تتخذها السلطات السعودية لحماية حجاج بيت الله من الحرام من الإصابة بفيروس كورونا. 

وتضمنت البروتوكولات توفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج والعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات.

وشملت القائمة تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقًا وتغليفها بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة.

كما تضمن جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات، بحيث لا يكون هناك أكثر من مجموعة من الحجاج تقوم برمي الجمرات في الوقت نفسه في كل دور من أدوار منشأة الجمرات، بما يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر أثناء أداء الشعيرة.

في سياق متصل هيأت "هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة" منشأة الجمرات حيث سيتم تشغيل طابقين منها في تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيّام التشريق. وتم تجهيز الطابقين بكافة الخدمات والإمكانات اللازمة.

كما تم توفير عربات "جولف" لنقل الحجاج من مساكنهم الى المنشأة، وكذلك وضع ملصقات لتطبيق التباعد عند رمي الجمرات ولاعتماد مسارات محددة للحجاج في المنشأة بهدف تقليل كثافة الحركة.
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