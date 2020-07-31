تعرف على بروتوكولات السعودية لحماية حجاج بيت الله من فيروس كورونا

أعلن المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها قائمة تشمل البروتوكولات التي تتخذها السلطات السعودية لحماية حجاج بيت الله من الحرام من الإصابة بفيروس كورونا.





وتضمنت البروتوكولات توفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج والعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات.





وشملت القائمة تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقًا وتغليفها بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة.





كما تضمن جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات، بحيث لا يكون هناك أكثر من مجموعة من الحجاج تقوم برمي الجمرات في الوقت نفسه في كل دور من أدوار منشأة الجمرات، بما يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر أثناء أداء الشعيرة.





في سياق متصل هيأت "هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة" منشأة الجمرات حيث سيتم تشغيل طابقين منها في تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيّام التشريق. وتم تجهيز الطابقين بكافة الخدمات والإمكانات اللازمة.



