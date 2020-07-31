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ديني

50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:19 ص
مناسك الحج
مناسك الحج
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محمد شحتة
يرصد موقع صدى البلد، أبرز 50 صورة لاداء حجاج بيت الله الحرام، مناسك الحج حتى الآن.

وأدى ضيوف الرحمن اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية ، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج ، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

وقام رجال الأمن بجهود مميزة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام .

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب ومرافق المسجد الحرام بوضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة التي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد
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