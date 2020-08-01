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جهاز حماية المستهلك: نتلقى الشكاوى على الخط الساخن 19588 من المواطنين

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:17 م
أنور، مدير الإدارة
أنور، مدير الإدارة العامة للشكاوى بجهاز حماية المستهلك
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هاجر إبراهيم
قال محمد أنور، مدير الإدارة العامة للشكاوى بجهاز حماية المستهلك، إن غرفة العمليات الخاصة بجهاز حماية المستهلك مستعدة لتلقى أى شكاوى على الخط الساخن 19588 من المواطنين، إضافةً إلى الخط الساخن الخاص بمبادرة "ما يغلاش عليك" 15303.

وأضاف "أنور"، أثناء لقائه التلفزيوني عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن طبيعة شكاوى المواطنين فترة الأعياد تكون من السلع المعمرة أو الأجهزة التى تم شراؤها أثناء أو قبل فترة العيد.

وتابع أن سيارات الضبطية القضائية الخاصة بالجهاز كانت فكرة وفقا لتوجيهات رئيس الجهاز لنشر الوعى للمواطنين والحماية بالشارع المصرى أثناء عيد الأضحى.

وأكد أنه تم عمل تمركزات لتلك السيارات بأرقام خصصت لتلك التمركزات، لافتا إلى أنه يتم تلقى عليها أى شكاوى خلال فترة العيد وحل أى شكوى مباشرة.

وأفاد بأن أهم تلك الإجراءات التى يقوم بها الجهاز تكون فورية بالتعاون مع التجار المخالفين، متابعا أنه يتم تلقى استجابة فورية من الناس لحل الشكاوى، أى تاجر يخالف يتم تحرير محضر له.

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