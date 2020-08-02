تحت إشراف الفيفا .. انطلاق معسكر الحكام الواعدين أونلاين.. اليوم

ينطلق اليوم الأحد، معسكر الحكام الواعدين على أن يستمر حتى يوم ٦ أغسطس الجاري.





ومن المقرر أن ينطلق معسكر الحكام الواعدين "أون لاين" تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، على أن يشمل كافة حكام الجمهورية الواعدين.





كان وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة قال فى تصريحات خاصة لصدى البلد،إن معسكر متخصص لحكام الـ var سوف يشارك فيه ٤٤ حكم منهم ١٩ حكما للساحة قبل عودة الدورى الممتاز.





وأضاف أنه سوف يتم طرح الامر واقامة معسكر متخصص لحكام تقنية الفيديو فى جلسة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني للحصول على الموافقة وذلك عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك.





وتابع:" اخترت أعضاء اللجنة الفنية والتشكيل المعاون ومن المنتظر عقد جلسة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لحسم الملف والإعلان عن كافة الاعضاء".



