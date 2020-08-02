4 لاعبين خارج حسابات فايلر في مسابقة الدوري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني لمدة 48 ساعة للاحتفال مع أسرهم بعيد الأضحي المبارك.





ومن المقرر أن يستهل الفريق الأحمرمشواره في مسابقة الدوري بمواجهة إنبي الأحد المقبل.





وكان الأهلي قد خاض مواجهتين وديتين أمام سموحه وفاز برباعية ثم فاز علي الجونة 5-2.





ومع عودة مسابقة الدوري فان الجهاز الفني للفريق الأحمر قد استقر على التشكيل والقوام الرئيسي الذي سيخوض به المباريات الرسمية.





وكشفت مصادر خاصة أن هناك 4 لاعبين باتوا خارج الحسابات الحمراء في مواجهات الحمراء خلال الفترة المقبلة:





1- حسام عاشور

يعد حسام عاشور لاعب وسط الفريق وأحد أقدم اللاعبين خارج حسابات الفريق الأحمر رسميًا بعد أن تم توجيه الشكر له وعدم تدريبه مع الفريق من الأساس بسبب الأحداث التي شهدتها الفترة الماضية.





2- شريف إكرامي

حالة من الغموض تسيطر علي موقف شريف إكرامي حارس المرمي وأحد اهم وأفضل كباتن القلعة الحمراء، فاللاعب تجمعه علاقة رائعة بالمدير الفني رينيه فايلر ولكنه خارج الحسابات الفنية دون أن يبدي أي غضب وكأنه قانع بالأمر خاصة أنه أعلن رحيله بنهاية الموسم لتجربة جديدة.





3- محمد محمود

لن يكون لمحمد محمود لاعب وسط الفريق أي دور في المرحلة المقبلة خاصة أن الجهاز الفني يخشي من الدفع به بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إجرائه عمليتين للرباط الصليبي .





4- صالح جمعة

رغم أن صالح جمعة قد عاد لتدريبات الفريق الأحمر لكن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لن يضعه ضمن حساباته الفنية لمباريات الدوري خاصة أنه لم يصل لمستوى اللياقة البدنية والفنية اللازمة.



