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رياضة

نجم الوداد المغربي يوجه رسالة خاصة لـ الأهلي قبل الموقعة المرتقبة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:00 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
علق يحيي جبران نجم الوداد المغربي على مواجهة الأهلي المصري في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وقال جبران ، في تصريحات لموقع  lematin سبورت المغربي ، إن مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية المقرر لها فى شهر سبتمبر والعودة فى شهر أكتوبر .

وتابع: نسعى للتتويج بدوري أبطال أفريقيا لتعويض اللقب الذي ضاع منا الموسم الماضي في رادس بطريقة غريبة أمام الترجي التونسي .

وواصل: ونأمل ان لا يضيع اللقب منا فى هذه النسخه ، والمهمة صعبة بالنسبة لنا ولكن ليست مستحيلة ، نملك حافز كبير لتتويج بدوري الأبطال.

وشدد جبران على أن مواجهة الأهلي صعبة للغاية ولن نتنازل إطلاقا عن بطاقة التأهل للنهائي.
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