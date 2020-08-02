نجم الوداد المغربي يوجه رسالة خاصة لـ الأهلي قبل الموقعة المرتقبة

علق يحيي جبران نجم الوداد المغربي على مواجهة الأهلي المصري في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .





وقال جبران ، في تصريحات لموقع lematin سبورت المغربي ، إن مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية المقرر لها فى شهر سبتمبر والعودة فى شهر أكتوبر .





وتابع: نسعى للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ل تعويض اللقب الذي ضاع منا الموسم الماضي في رادس بطريقة غريبة أمام الترجي التونسي .





وواصل: ونأمل ان لا يضيع اللقب منا فى هذه النسخه ، والمهمة صعبة بالنسبة لنا ولكن ليست مستحيلة ، نملك حافز كبير لتتويج بدوري الأبطال.



