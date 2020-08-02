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أخبار العالم

أمريكا الأولى عالميا في كارثة كورونا.. ووفيات تتجاوز الـ 154 ألف حالة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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محمد علي
لاتزال الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى في العالم التي تعاني من وباء فيروس كورونا المستجد، رغم كل التحذيرات التي يطلقها مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنازل واتباع الاجراءات الصحية.

وقال خبير الأمراض المعدية ومستشار ترامب في أزمة كورونا إن الوباء لازال مستمرًا ويجب على الجميع اتباع إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

وقالت  المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت أربعة ملايين و 601526 حالة.

ووصلت ووفيات الفيروس القاتل في بعض الأحيان إلى ما يتجاوز الـ 154 ألف حالة.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 1132 شخصا ليصل الإجمالي إلى 154002 حالة.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.


ويأتي بعد الولايات المتحدة ، والبرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريفيا.

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