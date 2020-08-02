الفنان محمد رجب: إيناس الدغيدي انتشلتني من الضياع.. وهذا سبب أزمتي النفسية في بداية مشواري الفنى.. وعانيت من الاكتئاب عام ونصف

دور الشخصية الشريرة في بدايتي الفنية كان عاملي أزمة نفسية

إيناس الدغيدي انتشلتني

الواحد مبقاش يتوجع من كتر ما اتوجع في بداية المشوار الفني

محمد رجب يصبع الكفتة وبوسي شلبي بالساطور





قال الفنان محمد رجب ، إن الأدوار الفنية التي تحمل الشخصية الشريرة تظهر إمكانيات الممثل الحقيقة، مضيفا أن العباقرة هم من استطاعوا تأدية دور الشر بنجاح.





وأضاف رجب ، أنه من الصعب على الممثل أن يكون له طعم واحد، والتنوع مطلوب جدا في المجال الفني.





وتابع الفنان محمد رجب، أنه في بدايته الفنية كان يظهر بدور الشخص الشرير لفترة طويلة، مؤكدا أن دور الشرير سبب له أزمة نفسية حقيقة.





وأكمل أن مسلسل «لقاء على الهواء» أول لقاء له بعيدا عن دور الشر ووقتها ظهر بأدور جديدة وهذا المسلسل كان سبب سعده وبعده دخل في اتجاه مختلف تماما وانطلق بأعمال فنية حققت نقلة في طريقه الفني.





وكشف الفنان محمد رجب، عن أكثر ثلاث شخصيات أثروا في طريقه الفني في البداية، مؤكدا أنه عانى كثيرا في بداية مشواره الفني بشكل كبير.

وتابع:"إيناس الدغيدى شافتني في أسوء حالتي الفنية وانتشلتني من الضياع ".





وأضاف، أن كفاح الفنان هو ما يجعله ثقيل في الأعمال الفنية، لافتا إلى أن :"تجربته مع المخرج الكبير يوسف شاهين في عمل فني وظهر في مشهد واحد".





وأكد الفنان محمد رجب، أن النقلة الحقيقة بالنسبة له من شخصية الشرير إلى شخصيات أخرى كانت مع الفنانة يسرا في مسلسل لقاء على الهواء.





وتحدث الفنان محمد رجب، عن الاحباطات الكثيرة التي عانى منها في بداية مشواره الفني، مؤكدا أن طريقة لم يكن سهلا وكان مليئ بالمصاعب.

وأضاف، :"من كتر ما شوفت في المجال الفني من أمور غير جيدة وإحباط الواحد مبقاش يتوجع من كتر ما اتوجع وشاف إحباط كتير في بداية المشوار الفني".





وأكد أن السينما في مصر مثل البورصة وفكرة التقييم صعبة لذلك من الممكن أن تسمع نقدا كبيرا لأعمالك الفنية، مشيرا إلى أنه يتعامل مع هذه الأمور بكل هدوء بعد أن كان يفكر في السفر وترك البلاد وترك المجال الفني كله.





وتابع ، أنه على أخر لحظة وقبل السفر جلس مع المخرجة إيناس الدغيدي ووقتها كانت بداية صفحة جديدة وحقيقة في المجال الفني وبدأ العمل معها وحقق نجاحات كبيرة.





وكشف الفنان محمد رجب، عن تفاصيل دخوله في حالة اكتئاب لمدة عام كامل، مؤكدا أنه في تلك الفترة كان لا يريد التواصل مع الناس وقرر البعد عن الجميع.





وأضاف: مريت بفترة اكتئاب لمدة عام كامل، متابعا أنه كان بسبب موضع فيلم كنت احلم به طيلة عمري وهو فيلم صابر جوجل.





وقال إن هذا العمل تم الضرف عليه بميزانية ضخمة وكنت أريد أن أحقق به حلما كبيرا، مستدركا أن هذا العمل لم ينجح بسبب دور العرض القليلة.

وأكمل محمد رجب، أنه تم عرض هذا الفيلم في 20 دار عرض فقط، وهذا العدد قليل وتسبب بشكل مباشر في عدم نجاح العمل، مشيرا إلى أهم عنصر نجاح لأي عمل هو نسبة الإيراد التي يحققها بعد العرض.





وظهر الفنان محمد رجب، في لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر شاشة «المحور»، وهو يقوم بطهي "الكفتة"، في إحدى فقرات البرنامج فيما حملت الإعلامية بوسي شلبي، ساطور وهى تقف بجوار ضيفها الفنان محمد رجب وهو يطهو الكفتة، مستقلين مركب وسط النيل، في حلقة اليوم من البرنامج .





وخلال الفقرة، وجهت شلبي، حديثها للفنان محمد رجب، قائلة: "فتة أمي أحلى من فته أمك يا محمد"، ليرد عليها الفنان محمد رجب، ضاحكًا قائلا: "لافتة أمي أحلى".







