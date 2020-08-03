زاهي حواس يكشف أهمية ترميم قصر البارون الأثري ويكشف عن مفاجأة.. فيديو

أثنى زاهي حواس ، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، على ترميم الدولة المصرية لقصر البارون، مؤكدا أن هذا الأمر مفيدا جدا للسياحة المصرية بشكل كبير في عودة السياحة. ويساهم





وأضاف حواس ، خلال تصريحات لفضائية، «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن أن القصر أهم مشروع ثقافي في القرن الـ21، لافتا إلى أن القصر نقطة مضيئة جبارة في القاهرة.





وتابع زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن افتتاح الرئيس للقصر يعطي رسالة للعالم أجمع بأن مصر تعمل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن أعمال الترميم جرت على مستوى عالٍ جدًا يفخر به جميع المصريين.





وفي السياق نفسه أشار زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إلى أنه فكر بل حلم بترميم قصر البارون، لافتا إلى أن اتخذ عدة خطوات في هذا الأمر لكن لم يكتمل الأمر.



