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شاهد.. زاهي حواس: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم وموعد الافتتاح يقترب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف عالم المصريات الدكتور زاهي حواس وزير الثقافة الأسبق، عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أنه عمل مهم جدا للسياحة المصرية.


وقال حواس، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «المواجهة»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، إن موعد افتتاح المتحف يقترب بشدة، مضيفا إنه تم الانتهاء من 80% من الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير حتى الآن.

وتابع عالم المصريات الدكتور زاهي حواس وزير الثقافة الأسبق، أن هذا المتحف سيكون أكبر متحف في العالم ورسالة إلى العالم أجمع بأن مصر تصون آثارها وتحافظ على تراثها أكثر من أي دولة أخرى، وسيكون هدية من مصر إلى العالم بما يتضمنه من آثار في مقدمتها تمثال رمسيس الثاني وآثار توت عنخ آمون.


وأضاف حواس، أن المتحف المصري الكبير سيساهم في جذب السياحة إلى مصر.

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