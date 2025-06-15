قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : اللجان هادئة ومنضبطة اليوم و"التأمينات مشددة"
أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمار
الوزير "اطمن عليهم".. أول تعليق من التعليم على حادث "ملاحظي الثانوية العامة"
خلال أيام .. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025
مفيش شبهة.. العثور على جثة أجنبي بجوار مفوضية اللاجئين بأكتوبر
أبو العينين يشيد بكلمة رئيس النواب عن تطورات الأوضاع في المنطقة: ستكون مرجعا في رئاستنا للبرلمان الأورومتوسطي
الاحتلال يعترف: 432 إسرائيليا ما بين قتيل ومفقود ومصاب
ضبط مرتكب واقعة ضرب كلب ضال حتى نفوقه بعد مهاجمته لأجنبي بالقاهرة
رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة
بلدية تل أبيب: تضرر 61 مبنى بينها 10 سيتم هدمها بالكامل جراء سقوط صاروخ إيراني
نتنياهو يتفقد موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام جنوب تل أبيب| فيديو
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يقدم 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت

نصائح للطلاب
نصائح للطلاب
شيماء جمال

مع بدء انطلاق امتحانات الثانوية العامة، قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.

وتمثلت فيما يأتى:

نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت

 

1️⃣ حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.

2️⃣ حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله ﷺ باستثماره؛ فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ». [أخرجه البخاري]

3️⃣ ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

4️⃣ رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

5️⃣ اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

6️⃣ مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

7️⃣ لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

8️⃣ اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.

9️⃣ خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتًـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

🔟 ضع أمامك أهدافًا عُليا، واسعَ إليها في جد ومُثابرة.

وعاء فى نهاية منشوره للطلاب بالتوفيق والنجاح وقال: وفَّقَ الله الطلاب في امتحاناتهم، ووهبهم النجاح وعُليا المراتب والدرجات.

آية قرآنية لها تأثير عجيب إذا رددتها وأنت فى لجنة الامتحان

قدم الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، لكل الطلبة آية قرآنية لها تأثير عجيب لكل من يعاني من النسيان فى الامتحان أو الرهبة قبل دخول اللجنة.

دعاء الامتحان

وقال “مرزوق”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “إننا ورثنا عن شيخنا الشيخ الصاوي في معهد أسيوط الأزهري في السبعينات ما يلي: بعد تسلمك ورقة الأسئلة وقبل قراءتها اقرأ الآية الكريمة من سورة النساء ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ وتقرأ الآية 3 مرات، وتردد [ وعلمك ما لم تكن تعلم ] 3 مرات، وسوف تجدون لها تأثيرا عظيما في التذكير بما قرأتموه طوال العام”.

وتابع قائلاً: “منذ أن ورثنا هذا الورد وأنا شخصيا ولله الحمد قد التزمت به قبل كل امتحان تحريري، وبفضل الله تعالى ثم ببركة هذا الورد ما أخفقت في امتحان تحريري قط”.

دعاء الامتحان

اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب.

ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علّم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

الثانوية العامة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نصائح للطلاب نصائح للطلاب لاستثمار الوقت دعاء الامتحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

ارشيفيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ياسر ابراهيم

كأس العالم للأندية.. كشف منشطات لـ ياسر إبراهيم والعش

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

اه ونص.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في قبرص

محمد الشرنوبي

شاهد.. تأثر محمد الشرنوبي في جنازة ابن عمه

فيلم قرية قرب الجنة

“قرية قرب الجنة”.. ليلة تقدير من جوائز الفيلم النمساوي بڤيينا

بالصور

تشييع جنازة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي من مسجد عمر مكرم.. صور

جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الناصرية بالزقازيق

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

إطلالة جذابة.. مي حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

منة شلبي

رقصت بالصاجات.. ظهور منة شلبي في زفاف منة القيعي يثير الجدل

السيدة

نشر الفيديو على مواقع التواصل.. ضبط شخص قيد زوجته وتعدى عليها

عبير نعمة

عبير نعمة تشعل حماس جمهورها في حفل ألمانيا

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد