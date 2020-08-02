عراك بين سيدات أمام الشاطئ بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية.. صور





وحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، أن السيدات تشاجرن و اشتعل العراك بينهن بسبب ارتداء الكمامة ورفض البعض الالتزام بتعليمات الحكومة وعدم الإكتراث بخطورة كورونا .





أكد مسئولون بالحكومة البريطانية ، أن ما يقوم به المواطنون الآن من تكدس أمام الشواطئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في بؤرة جديدة من كورونا تكون بدايتها من بريطانيا .





و أشار مسئول في الحكومة البريطانية ، أن ارتداء الكمامة شرط أساسي للتعاملات في أي مكان حاليا ، حتى في أماكن الترفيه .

تشاجرت سيدات أثناء قضاء العطلة الصيفية امام شاطئ بورنموث في بريطانيا بسبب عدم ارتداء الكمامة و اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .