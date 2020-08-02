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منوعات

عراك بين سيدات أمام الشاطئ بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية.. صور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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مريم صليب
تشاجرت سيدات أثناء قضاء العطلة الصيفية امام شاطئ بورنموث في بريطانيا بسبب عدم ارتداء الكمامة و اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، أن السيدات تشاجرن و اشتعل العراك بينهن بسبب ارتداء الكمامة ورفض البعض الالتزام بتعليمات الحكومة وعدم الإكتراث بخطورة كورونا . 

أكد مسئولون بالحكومة البريطانية ، أن ما يقوم به المواطنون الآن من تكدس أمام الشواطئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في بؤرة جديدة من كورونا تكون بدايتها من بريطانيا . 

و أشار مسئول في الحكومة البريطانية ، أن ارتداء الكمامة شرط أساسي للتعاملات في أي مكان حاليا ، حتى في أماكن الترفيه . 
عراك بين سيدات أمام الشاطئ بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية.. صور
عراك بين سيدات أمام الشاطئ بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية.. صور
عراك بين سيدات أمام الشاطئ بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية.. صور
عراك بين سيدات أمام الشاطئ بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية.. صور
عراك بين سيدات أمام الشاطئ بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية.. صور
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