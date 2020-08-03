AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سوريا: تعرضنا لخسائر مادية جراء القصف الإسرائيلي على بعض مواقعنا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:08 م
قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على سوريا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت سوريا، أن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على بعض النقاط باتجاه القنيطرة أسفر عن بعض الخسائر المادية.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "إنه في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة من مساء اليوم أطلق العدو الإسرائيلي رشقات من الصواريخ على بعض النقاط على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء اليوم، الاثنين، تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف داخل الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مروحيات وطائرات مقاتلة قصفت أهدافا في جنوب سوريا.

وأشار البيان إلى أن الأهداف التي تم قصفها شملت قواعد عسكرية للجيش السوري ومدفعية مضادة للطائرات. 

وزعم الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على العملية التي أحبطتها إسرائيل وتضمنت محاولة زرع عبوة ناسفة في هضبة الجولان.

وقالت إٍسرائيل إن القصف استهدف مواقع مراقبة ووسائل جمع معلومات استخباراتية، بالإضافة إلى غرفة تحكم بقاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري.

وأكد الجيش أنه يعتبر أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن أي عمليات إرهابية، تنطلق من داخل الأراضي السورية للمساس بما وصفه بالسيادة الإسرائيلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 7 جنود سوريين في القصف الإسرائيلي على دمشق

الجيش الاسرائيلي يكشف أسباب قصفه لمواقع سورية

اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على سوريا.. فيديو

لا تقصد الشيطان الذي تحبه.. لماذا تقصف إسرائيل أهدافا في سوريا؟

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن قصف مواقع داخل سوريا وتنشر قائمة بالأهداف

ترشيحاتنا

صور حصرية .. خسائر وتلفيات سببها حادث حمو بيكا

نجم الزمالك يكتب روشتة فوز الفريق أمام المصري الخميس المقبل

يغفل عنه الكثيرون .. الإفتاء: هذا الذكر يفتح لك كل الأبواب المغلقة

شافت الموت.. تفاصيل العثور على فتاة مفقودة من الشهر الماضي

برلماني لمنظمة الصحة العالمية: كورونا ينحسر.. والأرقام ما تكدبشى

6 حقائق خطيرة عن آخر لقاح ينتظره العالم لـ علاج مصابي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور

بـ التايجر المكشوف.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة مع ابنتها.. شاهد