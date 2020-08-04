AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة القاهرة: حققنا نجاحا كبيرا في التعليم عن بعد والأبحاث خلال أزمة كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:06 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
Advertisements
قسم التعليم

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حققت نجاحا كبيرا في كل من "التعليم عن بعد، والأبحاث العلمية للطلاب عن بعد" بالتزامن مع جائحة كورونا، نتيجة الثقافة والتجربة التي كانت موجودة لدى جامعة القاهرة والتي يسرت تعميمها.


وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتبعت طريقة الثواب والجزاء، من خلال مساءلة من يتخلف عن رفع المواد إلكترونيا وفق مواصفات الكتاب الإلكتروني، وفي نفس الوقت تم تخصيص مكافآت للأستاذ الجامعي الذي يرفع مقرره الدراسي إلكترونيًا، وتدريسه، وإعلان نتيجته.


وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى أنه تم رفع 6 آلاف مقرر دراسي خلال 3 أسابيع. 


وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال حواره في برنامج المواجهة المذاع على قناة CBC إكسترا نيوز، أن جامعة القاهرة كانت على أتم الاستعداد لاستقبال نظام التعليم عن بعد، موضحا أن الجامعة كانت بالفعل قد دعمت هذا النظام بكل قوة، مما جعل تطبيقه أمرا متاحا


وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى استمرار جهود الجامعة في تحسين أدائها في هذا النطاق من خلال العديد من الإجراءات، منها إيجاد منصة تعليم ذكي ومنصة امتحانات خاصة بالجامعة على أعلى مستوى مع جهات عالمية، بالإضافة إلى استمرار دعم البنية التحتية بمزيد من الأجهزة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة في أسبوع: تكريم أسرة الدكتور هشام الساكت بعد وفاته بكورونا بتكليف من الرئيس.. وضع حجر أساس مسرح دولت أبيض بتقنيات عالمية.. ومنع دخول الجامعة بدون كمامات

مقومات التنمية.. رئيس جامعة القاهرة يوجه بالعمل على أبحاث الصناعة والزراعة

التصحيح إلكترونيا.. رئيس جامعة القاهرة: امتحانات الفرق النهائية بنظام البابل شيت

جامعة القاهرة تستحدث برامج بكلية الآداب وتدعم طلابها من ذوي الهمم بجهاز تابلت

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. حسن شاكوش يسبب أزمة فى النادي .. فايلر يحدد 3 أكتوبر موعدا للإياب أمام الوداد

برلمانية: الصحة العالمية تتعمد نشر تصريحات متضاربة عن كورونا

جنازة جماعية .. مأساة ضحايا لقمة العيش في حادث ميكروباص ترعة المريوطية.. صور

بريطانيا تسجل ثاني أعلى معدل إصابة بـ كورونا منذ يونيو

نشرة المرأة والصحة| كورونا ينخفض في الموصلات.. فوائد المانجو.. إطلالات نرمين الفقي بالمايوه

رشى الملح الخشن.. 5 خطوات لطرد النكد فى العيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات على كنز.. جثة متسول سوري تكشف عن ثروته الطائلة| صور

أيهما أجمل؟.. إطلالات أنيقة لـ يارا في عيد الأضحى.. صور

بسبب الكمامة.. مسلح أمريكي يطلق النار على الشرطة ويصيب حارس متجر