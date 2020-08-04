رئيس جامعة القاهرة: حققنا نجاحا كبيرا في التعليم عن بعد والأبحاث خلال أزمة كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حققت نجاحا كبيرا في كل من "التعليم عن بعد، والأبحاث العلمية للطلاب عن بعد" بالتزامن مع جائحة كورونا، نتيجة الثقافة والتجربة التي كانت موجودة لدى جامعة القاهرة والتي يسرت تعميمها.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتبعت طريقة الثواب والجزاء، من خلال مساءلة من يتخلف عن رفع المواد إلكترونيا وفق مواصفات الكتاب الإلكتروني، وفي نفس الوقت تم تخصيص مكافآت للأستاذ الجامعي الذي يرفع مقرره الدراسي إلكترونيًا، وتدريسه، وإعلان نتيجته.





وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى أنه تم رفع 6 آلاف مقرر دراسي خلال 3 أسابيع.





وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال حواره في برنامج المواجهة المذاع على قناة CBC إكسترا نيوز، أن جامعة القاهرة كانت على أتم الاستعداد لاستقبال نظام التعليم عن بعد، موضحا أن الجامعة كانت بالفعل قد دعمت هذا النظام بكل قوة، مما جعل تطبيقه أمرا متاحا





وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى استمرار جهود الجامعة في تحسين أدائها في هذا النطاق من خلال العديد من الإجراءات، منها إيجاد منصة تعليم ذكي ومنصة امتحانات خاصة بالجامعة على أعلى مستوى مع جهات عالمية، بالإضافة إلى استمرار دعم البنية التحتية بمزيد من الأجهزة.