لأطفالك.. طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة.. فيديو

، كأحد اشهي الحلويات التي يفضلها الأطفال ويسعون لشرائها من السوبر ماركت، لذا قدمت الشيف نونا بتقديم طريقة عمل صوابع تغميس

طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة

مقادير طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة

٢كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة زيت

ماء دافئ للعجن

ملح

طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة :

1- في العجان نضع الدقيق والسكر والزبدة والزبادي والبيكنج بودر والملح والزيت، ونقوم بعجنها بالماء الدافئ حتى نحصل على عجينة لينة.

2- ثم نشكل العجينة على شكل كرات صغيرة متساوية، ونفرد كل كرة و تبرمها بشكل اسطواني.

3- نضعها في صاج مفروش ورق زبدة، وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠، حتى تأخذ اللون الذهبي.