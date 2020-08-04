AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لأطفالك.. طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:00 ص
طريقة عمل صوابع تغميس
طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة
Advertisements
آية التيجي
يمكن تقديم طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة، كأحد اشهي الحلويات التي يفضلها الأطفال ويسعون لشرائها من السوبر ماركت، لذا قدمت الشيف نونا بتقديم طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة بأسهل المكونات وأقل التكاليف.

وقت التحضير: 20 دقيقة
وقت الطهي: 10 دقائق
تكفي ل: 7 اشخاص

ويمكن تحضير صوابع تغميس الشوكولاتة لأطفالك كـ سناكس بين الوجبات، والاستغناء تماما عن شراء الحلويات من السوبر ماركت المليئة بالمواد الحافظة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب اطفالك وإليكم طريقة التحضير خطوة بخطوة.

طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة

مقادير طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة

٢كوب دقيق
ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة زبادي
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
2 ملعقة كبيرة زيت 
ماء دافئ للعجن
ملح

طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة :

1- في العجان نضع الدقيق والسكر والزبدة والزبادي والبيكنج بودر والملح والزيت، ونقوم بعجنها بالماء الدافئ حتى نحصل على عجينة لينة.

2- ثم نشكل العجينة على شكل كرات صغيرة متساوية، ونفرد كل كرة و تبرمها بشكل اسطواني.

3- نضعها في صاج مفروش ورق زبدة، وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠، حتى تأخذ اللون الذهبي.

4- ثم تقدم مع الشوكولاته السايحة.

واليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل صوابع تغميس الشوكولاتة بالتفصيل..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل البرازق السورية للشيف أحمد عادل .. قدميها لأطفالك

بوصفتين مختلفتين .. تعلمي طريقة عمل السينابون في المنزل .. فيديو

لعشاق الأكل السوري.. طريقة عمل البرازق

للفطار.. قدمي طريقة عمل خلية النحل بحشو الشوكولاتة

طريقة عمل خلية النحل بالجبنة والخضار

بعد أغنية حمو بيكا.. طريقة عمل الباتون ساليه بـ 3 وصفات مختلفة

ترشيحاتنا

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

تركيا تتطاول على البحرين بسبب الإمارات

جنازة جماعية .. مأساة ضحايا لقمة العيش في حادث ميكروباص ترعة المريوطية.. صور

رغم أنه حفيد الشيخ .. وائل الفشني يكشف سر إيداعه بكنيسة منذ الصغر

بالخطوات .. كيف تحصل على تمويل لبدء مشروعك؟

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شجار دموي في السماء.. معركة بين ركاب طائرة بسبب الكمامات

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مات على كنز.. جثة متسول سوري تكشف عن ثروته الطائلة| صور