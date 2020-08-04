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تعليم

الخشت: جامعة القاهرة نجحت في إدارة الامتحانات لجميع طلاب النقل والسنوات النهائية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:34 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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قسم التعليم

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه على الرغم من العدد الضخم لطلاب الجامعة، نجحت الجامعة في القيام بالتدريس وإجراء البحوث واستقبالها مع طلاب سنوات النقل بنسبة ١٠٠٪؜ خلال مدة زمنية قصيرة


وأضاف الخشت أن الامتحانات الحضورية تم الاستعداد لها بقوة، وتم وضع خطة دقيقة؛ لضمان حدوث تباعد اجتماعي خلالها، لاسيما في وجود نحو ٨٠ ألف طالب في السنوات النهائية والدراسات العليا يؤدون الامتحانات الحضورية.


ونوه إلى أنه يتم تصحيح المادة فور انتهاء الامتحان، إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات، لافتا إلى طول مدة الإمتحانات حرصا على التباعد وعدم وجود أعداد كبيرة. 


وأوضح الدكتور محمد الخشت، خلال حواره في برنامج المواجهة المذاع على قناة CBC إكسترا نيوز، أن إدارة جامعة القاهرة حرصت على التنسيق بين كافة كلياتها، ووضع الجداول؛ لمراعاة عدم حضور طلبة الكليات ذات الأعداد الكبيرة مع بعضهم البعض مثل كليتي التجارة والحقوق، وذلك لخفض احتمالية حدوث العدوى بفيروس كورونا.


وأكد الخشت أن سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين فوق أي اعتبار، لافتا إلى خلو الجامعة من الخيام الخاصة بإجراء الامتحانات وهو التحدي الذي تمت مواجهته منذ فترة كبيرة.


وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إنشاء وحدة للتصحيح الإلكتروني بكل كلية، بالإضافة إلى وحدة رئيسية للتصحيح الإلكتروني تعمل على تقديم الدعم للوحدات الفرعية، وتم توريد الأجهزة بسرعة، مشيرا إلى أنه تم إعلان نتائج سنوات النقل.

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